A Cirò Marina l’erogazione dell’acqua subirà diminuzioni e interruzioni, fino al pomeriggio

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 18 Dicembre 2019.

Ieri sera, si è presentata una grossa perdita sulla linea centrale, esattamente in Via Cesare Battisti, che è in corso di riparazione da parte degli operai del Comune.

L’erogazione dell’acqua subirĂ diminuzioni e interruzioni su tutta Cirò Marina, fino a pomeriggio di oggi e il servizio tornerĂ regolare in serata. La Commissione Straordinaria e l’Ufficio Tecnico si scusa per il disagio.







