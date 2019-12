Comitato Cittadino Aeroporto Crotone: il prossimo 20 dicembre un coro di voci che da Crotone e dalla fascia ionica parli di trasporti e del diritto alla mobilità

Comitato Cittadino Aeroporto Crotone: il prossimo 20 dicembre un coro di voci che da Crotone e dalla fascia ionica parli di trasporti e del diritto alla mobilitĂ

La nota del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

mercoledì 18 Dicembre 2019.

Vogliamo levare il prossimo 20 dicembre un coro di voci che da Crotone e dalla fascia ionica parli di trasporti e del diritto alla mobilitĂ di fatto limitato dalle carenze infrastrutturali della nostra terra.

Associazioni di cittadini nate sulle tematiche di infrastrutture specifiche si alterneranno ad associazioni che, seppur indirettamente, vivono o meglio subiscono i disagi provocati dall’assenza di quei mezzi di trasporto che, invece, esistono in altre zone d’Italia.

L’associazione “Basta vittime sulla ss 106” con il presidente Fabio Pugliese ci parlerĂ dell’eterna incompiuta: la ss 106, che da anni provoca dolore e lutti nelle nostre famiglie.

L’associazione Ferrovie in Calabria con il suo presidente Roberto Galati non si limita soltanto a difendere questa infrastruttura monitorando anche i vari interventi e partecipando ai vari eventi sul tema ma cerca di invogliare i cittadini a riprendere quei treni, che, seppur sulla fascia ionica sono presenti unicamente come littorine, in alcuni casi viaggiano vuoti.

Ci sarà il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone a fare da collante sui vari argomenti anche perché non si può pensare ad un aeroporto che non sia collegato con i treni e con una strada.

Cercheremo, quindi, di affrontare il problema dei trasporti ponendo le basi per l’adozione di un documento unitario da sottoporre a chi ha il compito di amministrare la nostra terra affinché si concretizzi un cronoprogramma che tuteli il diritto alla mobilità dei cittadini della fascia ionica, con scadenza a 3 e 10 anni.

Un progetto che dia soluzione ai problemi della nostra terra; parleremo, infatti, con l’associazione “Vivere sorridendo” di sanitĂ , soffermandoci sull’importanza dei mezzi di trasporto in un territorio in cui ammalarsi è un ulteriore dramma laddove prendono vita i cosiddetti viaggi della speranza. Viaggi strazianti, disagiati e interminabili che alle preoccupazioni dei problemi di salute aggiungono altri pensieri a causa dell’assenza di voli e treni per le principali cittĂ italiane dove sono ubicati quei poli sanitari di eccellenza di cui la Calabria ancora è priva.

Spesso si parla di turismo a Crotone ed in questo contesto abbiamo conosciuto gli Amici del tedesco che da anni sono paladini della nostra cittĂ soprattutto in Germania.

Con loro abbiamo promosso il volo per Norimberga riuscendo ad informare con eventi mirati la cittadinanza e cercando di far capire l’importanza di esser collegati all’Europa.

Oggi il volo per Norimberga è solo un ricordo; dopo una riconferma è stato annullato a causa della riduzione dell’operativitĂ di Ryanair su quel l’aeroporto tedesco.

SarĂ con noi presente anche il comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Greco che ci parlerĂ del nostro porto e delle sue potenzialitĂ ; infatti, grazie al porto anche nel 2020 avremo un’importante presenza di tedeschi nella cittĂ pitagorica.

Infine, ci saranno i ragazzi Costarella e Loprete dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Mario Ciliberto che, seguiti dalla professoressa di navigazione aerea Maria Grazia Cristofaro, illustreranno l’operato di questa scuola e di come la presenza di un aeroporto sul nostro territorio potrebbe fornire una maggior preparazione agli studenti crotonesi permettendo loro di acquisire importanti competenze che nel mondo del lavoro possono fare la differenza.

Queste sono le premesse che in circa 50 giorni porteranno a vivere un grande appuntamento sul tema dei trasporti.

Un evento che inizialmente era programmato nella sala comunale, richiesta con largo anticipo nella prima metà del mese di novembre ma successivamente, a seguito delle dimissioni dell’ex Sindaco Ugo Pugliese, negata dal commissario prefettizio Tiziana Costantino che ha ritenuto dare riscontro negativo alla nostra richiesta solo pochi giorni fa, impedendoci di fatto di poter parlare di questi problemi nella casa dei crotonesi tutti.

Questo gesto del commissario prefettizio ci ha messo in seria difficoltà e ci ha molto amareggiato soprattutto perché assunto in netto contrasto con le dichiarazioni di disponibilità pronunciate proprio all’indomani dalla nomina; solo grazie alla BCC del Crotonese abbiamo trovato una nuova sala in cui svolgere il nostro convegno. Speriamo di cuore che la distanza dal centro non influenzi negativamente la partecipazione dei cittadini.

I prossimi mesi saranno importantissimi per l’aeroporto, la ss 106 e la ferrovia e dobbiamo cercare di fare squadra e lottare insieme per essere liberi di partire e di tornare!







