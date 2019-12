Gi ospiti del centro diurno per persone disabili “Marianna Agostino” in scena con “Galileo Galilei” interpretata in dialetto crotonese

Si è tenuta martedì 17 dicembre la rappresentazione teatrale “Galileo Galilei”

La Redazione

Crotone,

mercoledì 18 Dicembre 2019.

Si è tenuta martedì 17 dicembre la rappresentazione teatrale “Galileo Galilei” interpretata in dialetto crotonese dagli ospiti del centro diurno per persone disabili “Marianna Agostino” Caritas, diretta da Carlo Gallo del “Teatro della Maruca”. La rappresentazione è stata ben interpretata dai vari Gianfranco, Nicola, Giuseppe, Mariella, Salvatore, Simona, Loredana, Totò e Rocco, i quali hanno regalato sorrisi e fatto divertire i presenti, con la loro bravura e spontaneità . Ha aperto la serata con un prezioso intervento Don Rino Le Pera, Direttore della Caritas di Crotone-Santa Severina e Parroco della Parrocchia San Paolo, seguito da una lettura legata al tema della bellezza della scienza di Sara Montesanti, il tutto moderato dall’insegnante Stefania Violi. Il progetto teatrale è un percorso che gli ospiti del centro intraprendono oramai da tanti anni e che vede il suo culmine nella riproposizione al pubblico presente. (Negli anni si è notato una notevole crescita nelle capacità degli “attori” senza dimenticare le innumerevoli proprietà benefiche che attività creative, come appunto quella teatrale, apportano ai beneficiari. Con tali attività puntiamo sempre più al benessere della persona nell’ottica di una maggiore inclusione ed integrazione sociale, siamo felici della risposta dei cittadini, infatti il Salone San Giuseppe della Parrocchia San Paolo era gremito.) ha dichiarato Renato Marino presidente della Cooperativa Shalom ente gestore del centro diurno. La rappresentazione è stata supportata dall’associazione delle famiglie A.F.O.M.A. rappresentata da Anna Primerano, che ha sottolineato l’importanza che le associazioni dei familiari hanno nel supportare e sostenere tali attività . L’evento faceva parte del calendario della XMAS INVASION 2019/2020 che comprende una serie di eventi culturali che si svolgono nel territorio crotonese promosso dall’ Arci di Crotone.







© RIPRODUZIONE RISERVATA