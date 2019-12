I Lions Club Ciro’ Krimisa aderiscono alla “Colletta Alimentare” per stare accanto a chi è meno fortunato

I Lions Club Ciro’ Krimisa aderiscono alla ā€œColletta Alimentareā€ per stare accanto a chi ĆØ meno fortunato

Per le attivitĆ da svolgere in periodo prenatalizio, tra le aree operative distrettuali, ĆØ stata scelta la ā€œFameā€, avviando una raccolta solidale per tante persone bisognose che aspettano un ā€œDonoā€ a Natale

La Redazione

CirĆ² Marina,

mercoledƬ 18 Dicembre 2019.

Capitanati dal Presidente del Club, Antonio Gallella, i soci del Lions Club CirĆ² Krimisa, Mario Patanisi, Sante Guzzo, Antonio Vitetti, Giovanni Gentile, Mariolina De Franco, Vincenza Alessio, Filomena Zungri, Orsola Siciliani, coadiuvati dai ā€œpiccoliā€ della famiglia, i giovani Leo del Leo Club CirĆ² Krimisa, con il Presidente Francesco Licciardi e la socia Arianna Marino, si sono recati presso i supermercati CRAI (via Togliatti), MD (loc. Stazione), Conad (via Roma), Quattromani (via Roma), dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di sabato 14 dicembre, per raccogliere i ā€doniā€ che i generosi clienti dei punti vendita hanno offerto per sostenere molte persone in difficoltĆ economiche.

Sono stati raccolti beni alimentari di prima necessitĆ , latte, pasta, biscotti, scatolame ma anche alimenti per i piĆ¹ piccoli. Ha partecipato allā€™attivitĆ il presidente della Zona 23 in sede, Ludovico Rizzuti, che ha condiviso con il club lā€™idea di un servizio volto a valorizzazione la solidarietĆ .

Eā€™ importante far sentire la nostra presenza sul territorio, ha dichiarato il presidente Gallella, che ringraziando tutti coloro che hanno condiviso la splendida esperienza volta ad aiutare il prossimo, dai Titolari dei supermercati coinvolti, che si sono resi disponibili al servizio, permettendo la raccolta degli alimenti, ai clienti, oltremodo generosi, ed ai soci che hanno operato, in sinergia, per alleviare le sofferenze di molte famiglie, anche solo per un giorno, come una goccia nel mare. Eppure senza quella goccia il mare sarebbe piĆ¹ povero, perchĆ©, citando Padre Semeria, ā€œA fare del Bene non si sbaglia maiā€. Noi Lions, continua il presidente Gallella, ci proviamo, cercando di concretizzare il motto del Lions International: WE SERVE (Noi Serviamo), e proponendoci di farne la nostra mission come ogni vero Lions.

E poichĆ© dove cā€™ĆØ bisogno cā€™ĆØ un Lions, i Lions a Natale si propongono di promuovere il servizio in diversi ambiti, per stare insieme e condividere, non solo la solidarietĆ ma anche la cultura, la tradizione, e per regalare un sorriso. CosƬ domenica 15 dicembre, alle ore 17:00, si ĆØ svolto il secondo torneo di ā€œBurracoā€, finalizzato alla raccolta fondi da destinare allā€™acquisto di tanti nuovi libri per la Biblioteca angolo Lions, sita in via LibertĆ , e dare a numerosi giovani e non, la possibilitĆ di avvicinarsi alla lettura. Infine, venerdƬ 27 dicembre, si concluderĆ questa ā€œMaratona della SolidarietĆ ā€ con il service: LIONS A TEATRO, che promuove la cultura del Teatro, e la valorizzazione delle nostre tradizioni e del nostro dialetto, in collaborazione con la Compagnia Teatrale “APOLLO ALEOā€. Una serata finalizzata alla raccolta di fondi che saranno devoluti ai progetti umanitari della FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL, Leader mondiale dei servizi umanitari.

Vi aspettiamo tutti al Teatro ALIKIA il 27 dicembre alle ore 20:30, per festeggiare insieme il Santo Natale divertirci con l’Elogio alla Finzione di “SIGNORE SI NASCE?”







