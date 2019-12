Recupero struttura sotto la Torre Aragonese di Torre Melissa, firmata convenzione con il Comune di Melissa alla Cittadella Regionale

Esprimono grande soddisfazione, i Consiglieri Comunali del Gruppo di Minoranza INSIEME SI CRESCE, Edoardo Rosati, Cataldo Maltese e la candidata al Consiglio Comunale della medesima lista Angela Bevilacqua

La Redazione

Torre Melissa,

mercoledì 18 Dicembre 2019.

E’ stata firmata nella giornata del 17 Dicembre, presso la sala Oro della Cittadella Regionale, alla presenza del Segretario Regionale del Mibact, Dottor Giuseppe Campisi e del Dirigente Generale Settore Urbanistica Arch. Schiava, la convenzione con il Comune di Melissa per la realizzazione di un progetto strategico, su un bene culturale, finanziato con le risorse dell’Asse 6 del Por Calabria 2014 / 2020 ed individuato con delibera di Giunta Regionale n. 121 del 2 aprile 2019. A tal proposito, esprimono grande soddisfazione, i Consiglieri Comunali del Gruppo di Minoranza INSIEME SI CRESCE, Edoardo Rosati, Cataldo Maltese e la candidata al Consiglio Comunale della medesima lista Angela Bevilacqua, già Amministratori nella passata Giunta a guida Murgi. Un traguardo raggiunto dopo un iter burocratico lungo, iniziato nel 2018 con un progetto redatto dall’Ing. Giuseppe Greco dell’ UTC di Melissa, portato a termine dalla precedente Amministrazione Comunale, naturalmente ora in dote ora alla Comunità di Melissa e dalla nuova Amministrazione, auspicando che gli stessi possano realizzare l’opera nel più breve tempo possibile. Tale intervento aggiungono i tre, di € 400.000,00 permetterà , di avere nel nostro Comune, precisamente con il recupero della struttura sotto la Torre Aragonese, adibita nei secoli passati “a stalla”, di avere una struttura per l’organizzazione di meeting, eventi, mostre, rappresentazioni teatrali ed eventi culturali in genere. Un’opera attesa dunque da anni continuano i tre, anche dalle locali compagnie teatrali che sicuramente, sarà da traino anche per lo sviluppo turistico del territorio, oltre naturalmente la fruizione per l’organizzazione di eventi culturali in genere. A margine Rosati, Maltese e Bevilacqua dichiarano di essere soddisfatti del finanziamento ottenuto per la Comunità Melissese e che in fondo il lavoro premia sempre, a prescindere dai ruoli ricoperti, questa ne è la prova certificata, della notevolissima mole di lavoro messa in campo dalla precedente Amministrazione.







