Un successo la decima edizione dei Mercatini natalizi 2019 di Mirto Crosia

Tanta gente anche dall’hinterland crosiota, edizione arricchita dagli eventi collaterali

La Redazione

Mirto Crosia,

mercoledì 18 Dicembre 2019.

La decima edizione dei mercatini natalizi di Mirto Crosia sta riscuotendo ampio successo. Tanta gente sta visitando il “Villaggio di Natale” nella centralissima piazza Dante. Molte persone stanno giungendo anche dai centri viciniori. L’opportunità di trascorrere una piacevole serata, mediante un momento di sano relax. Numerosi i complimenti nei confronti della struttura proponente, la Gg eventi, guidata da Giuseppe Greco. Un connubio perfetto è stato articolato grazie alle luminarie artistiche che il Comune di Crosia ha posizionato nella stessa piazza di Mirto. Dunque, l’opportunità di visitare i mercatini e, al contempo, il piacere di ammirare le bellezze luminose. Delle vere e proprie sculture che irradiano luce. Non basta. Ad arricchire ulteriormente l’intera kermesse una serie di eventi collaterali. Ogni giorno le iniziative vengono diversificate. Dagli spettacoli musicali all’arte culinaria, dalle recite ai canti, dalle sfilate di gioielli all’esibizione dei danzatori locali.

A giudizio del sociologo Antonio Iapichino, referente della Società italiana di Sociologia per la Calabria, si tratta di un evento che consente alla comunità sociale una reale aggregazione fra i visitatori. Non una realtà circoscritta all’interno della cittadina ospitante, ma con orizzonti allargati all’intero territorio. Fra l’altro, essendoci anche degli spettacoli da parte di alcuni plessi scolastici del locale Istituto comprensivo, la piazza, l’agorà , della cittadina ionica viene frequentata anche dai bambini e dai ragazzi. Aspetto, quest’ultimo, – ha aggiunto il dottore Iapichino – da non sottovalutare, perché l’idea di Giuseppe Greco, di rendere protagonisti i bambini e i ragazzi, assume anche una valenza socio antropologica.

I mercatini, inaugurati lo scorso 7 dicembre, resteranno aperti tutti i giorni, fino al 22 dicembre, dalle ore 16 alle 21, mentre sabato, domenica e festivi per l’intera giornata.

Ecco i prossimi appuntamenti: Mercoledì 18 dicembre, alle ore 16.30, spettacolo della scuola primaria “Via dell’Arte” e alle 18, “Natale in danza” con le Stelle danzanti; dalle 18 alle 21, Aperishow con Andrew P Dj. Giovedì 19 dicembre spazio ai sapori, alle 17 la degustazione gratuita del torrone natalizio, mentre sul palco si esibiranno gli studenti della scuola primaria di “Via del Sole”; dalle 18 alle 21, invece, il Continuity fluid performer “la cura e l’accompagnamento” uno spettacolo artistico per i bimbi e le famiglie con la direzione artistica di Angela Tiesi. Venerdì 20 Dicembre, dalle 16.30 sul palco si esibiranno gli alunni della scuola dell’infanzia “Sorrento” e, a seguire, l’esibizione della Dance accademy del maestro Paolo Marincolo. Sabato 21 dicembre, alle 16.30 l’esibizione degli studenti della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Crosia e dalle 18, il concerto di “Quelli del magazzino dei ricordi”. Domenica 22 dicembre, il gran finale: alle 16.30 il recital canoro a cura dell’Istituto Donizetti, alle 17.30 il concerto dei “Controtempo”, quindi lo spettacolo di danza a cura dell’International dance.







