Chiusura Guardia Medica a Melissa, il Sindaco Falbo: Non basta affiggere ad una porta un foglio ritenendo cosÃ¬ di aver risolto il problema

Chiusura Guardia Medica a Melissa, il Sindaco Falbo: Non basta affiggere ad una porta un foglio ritenendo così di aver risolto il problema

Dichiarazione del Sindaco di Melissa Raffaele Falbo su chiusura guardia medica a Melissa

Melissa,

giovedì 19 Dicembre 2019.

Non basta inviare una comunicazione o affiggere ad una porta un foglio ritenendo così di aver risolto il problema; non è assolutamente accettabile che in un paese come Melissa la guardia medica possa restare chiusa; non è ammissibile che ciò possa avvenire senza sentire l’ esigenza di convocare preventivamente le amministrazioni Comunali, coinvolte da questo pericoloso disservizio, per cercare di individuare insieme un percorso volto alla risoluzione del problema. Nei giorni scorsi ho sentito i Dirigenti dell’ Asl di Crotone che mi hanno spiegato le motivazioni rispetto a quello che sta succedendo. Credo però che non basti solo dire che non ci sono medici e non possiamo fare nulla. Il 23 Dicembre il consiglio Comunale di Melissa si occuperà di questo argomento ed avanzero’ delle proposte che prima vorrò condividere con il Consiglio Comunale. Sicuramente non abbiamo medici ma in un paese normale, dove proprio in queste ore la Sanità è tornata al centro del dibattito nazionale, non è possibile rinunciare a questo presidio. Togliere le guardie mediche nei paesi dell’entroterra, con ospedali lontani e la viabilità che noi tutti conosciamo è vergognoso.







