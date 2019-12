Dal 19 al 21 dicembre i Mercatini di Natale degli alunni dell’Istituto “Don Maraziti” di Marcellinara per dare contributo alla Fondazione Telethon

I mercatini di natale telethon restranno aperti nella piazza del comune di marcellinara

Marcellinara,

giovedì 19 Dicembre 2019.

Gli alunni dell’Istituto comprensivo “Don Maraziti” di Marcellinara, quest’anno hanno voluto dare il loro piccolo contributo alla fondazione Telethon, che come ogni anno a dicembre scende in piazza per aiutare la ricerca sulle malattie rare dei bambini.

L’idea di realizzare i mercatini di natale per donare alla fondazione telethon e’ nata dal desiderio di “creare con le mani” un piccolo dono fatto col cuore e lanciare un messaggio di solidarieta’ semplice e concreto. “ i bambini che aiutano i bambini”, una magia che puo’ accadere non solo a natale ma ogni giorno dell’anno. Gli insegnanti hanno sostenuto e incoraggiato i loro alunni sin dal principio, lavorando fianco a fianco in questo progetto solidale.

Oggi la scuola apre gli orizzonti e allarga le proprie aule facendole diventare piazze cittadine.

I mercatini di natale telethon restranno aperti nella piazza del comune di marcellinara dal 19 al 21 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.







