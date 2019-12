Domenica Milena Arcuri Rossi, tre volte scelta da Aletti-Mogol e tre volte da Quasimodo

L’autrice Domenica Milena Arcuri Rossi fa ancora centro, e più volte, ai prestigiosi concorsi di Mogol e Quasimodo

LaRedazione

Cirò,

giovedì 19 Dicembre 2019.

Domenica Milena Arcuri Rossi, coi suoi versi stilisticamente cadenzati, è stata scelta ancora una volta, come autore selezionato da Aletti-Mogol, dopo essere stata finalista al Federiciano, perciò per ben tre volte, nel giro di 5 mesi, ricevendo un nuovo importante riconoscimento. Inoltre, ultimo in ordine di tempo, l’autrice non passa inosservata neppure al concorso Premio letterario internazionale Salvatore Quasimodo, indetto per i cinquant’anni dal premio Nobel. Infatti due sue opere sono state selezionate: la poesia “Ah nuestro Pais”, già vincitrice a Tropea, e il romanzo “Su quella collina amena…”, dedicato a Sellia e alla Calabria.

Inoltre, avvenimento assolutamente particolare, prossimamente, il grande poeta Alessandro Quasimodo inciderĂ un Audio video dal titolo ”Quasimodo legge Domenica Milena Arcuri Rossi” che sarĂ messo in rete a disposizione di coloro che vorranno vederlo e ascoltarlo.

Intanto è stata pubblicata l’Antologia dei poeti di Mogol, dove l’autrice è stata inserita con la sua composizione poetica a suo tempo selezionata.

L’editore Aletti, inoltre, ha pubblicato due libri di poesie della prof. Arcuri. Il primo, il cui titolo è “Il giardino del sognatore”, è un’accattivante raccolta di versi, rigorosamente stilati nel rispetto della metrica ed espressi con la voce del cuore. Tali versi hanno colpito anche l’editore che ne ha curato la prefazione, come si può leggere, già nei prossimi giorni

Il secondo libro, la cui uscita è imminente, si intitola “Versi e…lettere al cielo”, è una coinvolgente raccolta poetica che sventaglia emozioni a iosa e descrizioni affascinanti, oltre a contenere delle lettere, in rima, indirizzate ad alcuni personaggi della letteratura e della storia, davvero suggestive e singolari, come si avrà modo di leggere, molto presto.

Si può affermare che l’autrice lascia scrivere alla penna le parole che l’anima detta.

La prefazione di questa seconda pubblicazione è di Rapetti Mogol, il quale definisce le poesie dell’Arcuri come «Piccole cattedrali armoniose e ben salde, perfettamente bilanciate attraverso le travi della rima e i mattoni della chiarezza narrativa…». Parole di Rapetti Mogol!

Con questi due libri che si stanno affacciando sul mercato mondiale, le opere pubblicate dall’autrice, sono 24, oltre alle due Antologie di Mogol e Aletti, la nostra conterranea continua a ricevere premi e riconoscimenti internazionali che rendono onore a Lei e alla sua terra.

Non ci resta che augurare a Domenica Milena Arcuri di continuare a dare seguito alla sua creativitĂ , custodendo nel cuore la sua terra di Calabria.







© RIPRODUZIONE RISERVATA