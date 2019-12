Il Metodo Cuomo dell’imprenditore crotonese approda al Luna Park Restaurant a Miami

Il Metodo Cuomo, con i brevetti internazionali ideati da Alessandro Cuomo, è approdato a Miami

Crotone,

giovedì 19 Dicembre 2019.

Guest star dell’inaugurazione del Luna Park Restaurant, giovedì 12 dicembre, non poteva che essere l’imprenditore crotonese con la testimonianza del suo metodo che garantisce un prodotto maturato sicuro, legale e valorizzato, esaltandone le proprietà nutrienti e organolettiche.

Salami artigianali, legati ed esposti alla stagionatura con Stagionello®, baffe di salmoni, conciati e messi ad affumicare nel Pesciugatore®, tagli di lombate e scamoni messi a maturare a pH sicuro e controllato nell’ormai famoso Maturmeat®: così i professionisti del Luna Park Restaurant, affiancati dagli esperti artigiani della Stagionello® Accademy, hanno presentato ai commensali l’eccellenza gastronomica e innovativa italiana.

A volere fortemente i macchinari brevettati da Cuomo nello spettacolare ristorante americano del gruppo Marzotto è stato Roberto Costa, proprietario del Ristorante Macellaio RC, che vanta ben sette location tra l’Italia e il Regno Unito, nonchĂ© coordinatore di tale progetto.

“Conosco Alessandro da un po’ di anni ed è sempre un piacere poter condividere la nostra comune passione, attestandoci ambasciatori italiani che promuovono in giro per il mondo la qualità , il rispetto delle norme igieniche e l’innovazione dell’agroalimentare italiano” ha affermato Costa definendo il Metodo Cuomo il migliore per maturare e conservare i prodotti.

Cuomo, che ha preso parte all’inaugurazione del locale rivelatosi un momento di alta ristorazione e tecnologie innovative, condito da performance artistiche, si è dichiarato fiero di far parte della comunità di cultori del sistema agroalimentare italiano, composta da visionari, chef, allevatori, medici veterinari, enologi, curiosi e appassionati del cibo italiano.

“Costa è riuscito a motivare tutti noi, dando un tocco originale e spettacolare al cibo tradizionale italiano. Nell’ambito di una grande festa, in Florida, ci ha consentito di esprimere liberamente la nostra specialità , celebrata con un’incommensurabile orgoglio italiano” ha concluso l’imprenditore crotonese, soddisfatto dell’ulteriore tassello aggiunto al successo del suo metodo di maturazione professionale, già brevetto europeo e canadese.







