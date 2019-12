Un suggestivo presepe vivente dei bambini della Scuola dell’Infanzia Capo Trionto di Cirò Marina

Un suggestivo presepe vivente dei bambini della Scuola dell’Infanzia Capo Trionto di CirĆ² Marina

La Redazione

CirĆ² Marina,

giovedƬ 19 Dicembre 2019.

La rappresentazione del Presepe vivente ĆØ stata portata in scena dai bambini delle tre sezioni della Scuola dellā€™Infanzia Capo Trionto dellā€™I.C. Casopero di CirĆ² Marina, guidati dalle insegnanti: Maria Teresa De Franco, Maria Potenza, Isabella Sorrenti, Claudia Belviso, Anna Maria De Filippis, Serafina Bruno e Antonella Malena.

I bambini si sono calati nei vari personaggi con grande partecipazione e coinvolgimento, lasciando i presenti affascinati ed emozionati per la loro esibizione. Un bimbo davvero speciale ha interpretato il ruolo del bambin GesĆ¹, mentre i piĆ¹ piccoli si sono calati, insieme alle loro mamme, nel ruolo di pastori, che rappresentano gli umili e sono i primi che vanno in adorazione del nuovo nato portando i loro doni.

La voce narrante della docente Maria Potenza ha descritto, in maniera suggestiva, le varie fasi della recitazione interpretate dai bambini nei ruoli di Maria, di Giuseppe, degli Angeli, delle Stelle e dei Re Magi.

Ma il messaggio che le insegnanti e i piccoli hanno voluto trasmettere ai presenti risiede nei piĆ¹ profondi valori religiosi del Natale come la Vita, la MaternitĆ , lā€™Infanzia, la Sofferenza e lā€™UmiltĆ .

Le scenografie sono state allestite con grande maestria per far rivivere la magica notte della nativitĆ con la partecipazione e disponibilitĆ dei collaboratori scolastici, Raffaele Vulcano, Rosa Salerno e Maria Tridico, a cui vanno i ringraziamenti da parte del team docente.







