Cirò: Approvati dal consiglio comunale i cinque punti all’odg

Approvati cinque punti, tra cui la nuova convenzione per l’appalto della tesoreria e Cassa Comunale in scadenza al 31 dicembre

Cirò,

venerdì 20 Dicembre 2019.

Approvati dal consiglio comunale i cinque punti all’odg, tra cui la nuova convenzione per l’appalto della tesoreria e Cassa Comunale in scadenza al 31 dicembre; la ratifica variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021, dove la prima variazione di bilancio per 101.000 euro proveniente in entrata dai 50.000 euro fondo efficientemento energetico del ministero, destinato ai piccoli comuni, -noi- riferisce il sindaco Francesco Paletta- l’abbiamo destinati al palazzo comunale per sostituire tutti gli infissi compreso i locali dell’ex agenzia delle entrate e migliorare i sistemi di riscaldamento. Per quanto riguarda invece, l’integrazione al piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari anno 2019, punto 5 dell’odg, altri soldi arrivano, sottolinea il primo cittadino- dalla vendita di un terreno in zona Sant’Elia per 30.000, ed il resto da oneri concessori per apertura attivitĂ produttive come l’enoteca Esposito, ed altre presenti sul territorio. Abbiamo approvato-prosegue Paletta- il piano di razionalizzazione delle partecipate al punto 4 dell’odg- confermando quelle dello scorso anno : “Asmenet” che assicura i servizi telematici per l’ente ; i Flag borghi dello ionio per i progetti nella zona a mare ed infine il Gal Kroton che è il Consorzio tra enti per migliorare e progettare interventi dal punto di vista rurale e tutela produzioni agricole.







