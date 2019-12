Crotone: la Serie A Ã¨ un sogno realizzabile, ma basta passi falsi

Crotone: la Serie A è un sogno realizzabile, ma basta passi falsi

La Serie A è stata un’avventura magnifica per il Crotone che ha potuto gustare il dolce sapore della massima categoria

La Redazione24

Crotone,

venerdì 20 Dicembre 2019.

La Serie A è stata un’avventura magnifica per il Crotone che ha potuto gustare il dolce sapore della massima categoria per due anni, prima di dover fare i bagagli per tornare in Cadetteria. Ma quell’esperienza è stata ricca di emozioni e anche di soddisfazioni, come l’indimenticabile pareggio imposto all’inarrestabile Juventus per mano di una eccezionale rovesciata di Simy come possiamo leggere dall’articolo di Pianetazzurro.it. Ricordi che i tifosi pitagorici sperano presto di poter rinfrescare, perché il sogno è quello di tornare in Serie A per rivivere sfide epiche. La stagione dei rossoblù fin qui è stata piuttosto altalenante, ma le premesse per far bene ci sono tutte, visto che la squadra di Stroppa naviga saldamente in zona play off e il secondo posto che garantisce la promozione diretta dista appena tre punti, anche se tra il Pordenone e i calabresi ci sono tante squadre.

Il Crotone è giustamente ripartito da Stroppa dopo un’annata disgraziata, ma che l’ex milanista è riuscito a salvare grazie a un girone di ritorno di tutto rispetto. È da lì che i pitagorici sono ripartiti per scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Dopo un inizio molto positivo, però, le cose non si stanno mettendo bene, visto che nelle ultime sei uscite è arrivata solo una vittoria. Servirà fin da subito un’immediata inversione di marcia per tornare a corroborare i desideri di grandezza. Vediamo finora come si è snodato il cammino dei calabresi in campionato.







