Crotone: Provvedimenti viabilitÃ  cittadina per svolgimento manifestazioni natalizie

Crotone: Provvedimenti viabilità cittadina per svolgimento manifestazioni natalizie

Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni in occasione delle Festività Natalizie sono stati predisposti i seguenti provvedimenti concernenti la viabilità cittadina

La Redazione

Crotone,

venerdì 20 Dicembre 2019.

Sabato 21 dicembre 2019 in occasione della “Manifestazione Natalizia” promossa dal Progetto Formazione Molavim l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito in piazza Europa (località Papanice) dalle ore 18.30 alle ore 24.00

23 dicembre 2019 in occasione del “Concerto Gospel” promosso dalla Camera di Commercio di Crotone l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito in piazza Duomo dalle ore 13.00 alle ore 22.00

26 e 27 dicembre 2019 in occasione di “manifestazione musicale” organizzata dall’associazione culturale “The Faces” l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito in via L. Settino dalle ore 21.00 del giorno 26 dicembre 2019 alle ore 02.00 del giorno 27 dicembre 2019







