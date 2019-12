“Giorno internazionale degli emigranti” il Presidente del Comites di Hannover Giuseppe Scigliano partecipa a Berlino ad una tavola rotonda

Il 18 dicembre, si √® svolto a Berlino il “Giorno internazionale degli emigranti”

Berlino (Germania),

venerdì 20 Dicembre 2019.

Il 18 dicembre, si √® svolto a Berlino il “Giorno internazionale degli emigranti” a cui √® stato invitato come Referente il Presidente del Comites di Hannover Giuseppe Scigliano per partecipare ad una tavola rotonda dal tema: crisi o nuovo inizio – famiglie dopo la fuga, famiglie in emigrazione, moderata dalla giornalista Shelly Kupferberg della Deutschlandradio RBB ed a cui hanno preso parte la prof.ssa Dr.Dr. H√ľrrem tezcan-G√ľnteklin, il cantante Fetsum Sebhat, Virginia Ackermann e tuń£ba Tekkal.

Interessantissimi sono stati anche i vari Workshops e le altre tavole rotonde a cui hanno partecipato giornalisti, politici, professori ed esperti del settore.

Alla manifestazione hanno partecipato tantissimi delegati provenienti da tutta la Germania. Tra i politici √® stata presente anche l’incaricata del Governo per l’integrazione ministra Annette Widmann-Mauz.

Per la nostra Ambasciata è stata presente la Consigliera Susanna Schlein.

Il tutto √® stato possibile grazie all’instancabile Ramazan Salman ed ai suoi collaboratori di Ethno -Medizinisches Zentrum e.V.







