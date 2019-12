Crotone: i ragazzi di SolidarietÃ  Nazionale effettua la raccolta alimentare natalizia

Crotone: i ragazzi di SolidarietĂ Nazionale effettua la raccolta alimentare natalizia

Nella mattinata di ieri, 20 dicembre, SolidarietĂ Nazionale (la onlus benefica che fa capo a Forza Nuova) hanno portato a termine la consueta raccolta natalizia di generi alimentari

La Redazione

Crotone,

sabato 21 Dicembre 2019.

Il ricavato sarĂ devoluto in beneficenza, come di consueto per l’associazione, esclusivamente a famiglie crotonesi in difficoltĂ ; quelle stesse famiglie sempre piĂ¹ spesso dimenticate in favore dell’immigrato di turno, sul quale lucrare o da utilizzare come strumento di propaganda politica.

Nei prossimi giorni, antecedenti il Santo Natale, verranno consegnati i suddetti pacchi alimentari.







