Domenica 22 dicembre la Provolley Crotone ospiterÃ  al Palamilone la Gm Temoidraulica Montalto

Crotone,

sabato 21 Dicembre 2019.

Ultimo impegno dell’anno per la Provolley Crotone di mister Salvatore Celico che domenica 22 dicembre ospiterà al Palamilone, inizio gara ore 18:30, la Gm Temoidraulica Montalto, squadra che in questo momento è stabile al quarto posto in classifica. Un’occasione importantissima per i pitagorici che in caso di vittoria piena si porteranno a sole due lunghezze di distanza dei cosentini, chiudendo quindi il 2019 nel migliore dei modi. Dopo questo incontro si tornerà in campo nel giorno della Befana, in mezzo ci sarà la sosta natalizia nel corso della quale Celico concederà solamente qualche giorno di relax ai suoi ragazzi, prima di tornare a fare sul serio in palestra. Ma intanto c’è da pensare alla gara di domenica, contro una squadra ben attrezzata e che fino ad ora ha rispettato in pieno le aspettative. Crotone però vuole lasciarsi alle spalle la brutta prestazione della scorsa settimana contro la capolista, una partita iniziata male e finita peggio e in cui i pitagorici non hanno mostrato quello spirito battagliero sfoderato nelle ultime sfide. Al Palamilone i crotonesi hanno l’obbligo di fare la voce grossa e cercheranno di vincere una gara che si annuncia difficile, ma non impossibile. “Sarà sicuramente un match impegnativo – conferma Celico – ma i ragazzi hanno capito che con lo spirito dimostrato la scorsa settimana non si va da nessuna parte, in questa settimana abbiamo lavorato anche su questo aspetto e sono convinto che non falliremo almeno la prestazione. Sarà una battaglia e vogliamo chiudere il 2019 in bellezza”.







