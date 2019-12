Il Crotone torna al successo (2-1) contro il Livorno allo Scida

Primo gol stagionale del pitagorico Cuomo. Le dichiarazioni del presidente Vrenna

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

sabato 21 Dicembre 2019.

Crotone 2

Marcatori: Marras 12°, Cuomo 23°, Crociata 25°

Livorno 1

Crotone (3-5-2): Cordaz, Cuomo, Marrone, Gigliotti, Mustacchio (Rutten), Molina, Barberis, Crociata, Mazzotta (Gomelt), Messias, Simy (Vido). All. Stroppa

Livorno (3-5-2): Plizzani, Morelli (Del Prato), Gonnelli, Boben, Morganella, Luci, Agazzi (Pallecchi), Rocca (Braken), Porcino, Mazzeo, Marras. All.Tramezzani

Arbitro: Daniele Minelli di Varese

Assistenti di linea: Soricaro – Zingarelli

Quarto giudice bordo campo: Mario Vigile di Cosenza

Ammomiti: Morganella, Marrone, Morelli, Crociata, Simy, Cuomo, Mazzotta

Angoli: 7 a 3 per il Crotone

Recupero: 1 e 5 minuti

Spettatori tot. 5.645 € 35.638, biglietti 1.346 € 7.260, abbonati 4.299 rateo € 28.378

Le dichiarazioni del presidente Gianni Vrenna in sala stampa:

&Era mio dovere venire ad augurare un felice Natale a tutti voi e alle

vostre famiglie con la speranza di rivederci a fine anno con qualche

punto in più conquistato dal Crotone. Contro il Livorno è stata una vittoria sofferta ma che potevamo chiuderla prima se fossimo stati più fortunati e precisi in alcune giocate nell’area avversaria. Va bene lo stesso, siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti, sofferti e meritati. Come già ho affermato dopo la sconfitta di Salerno, dobbiamo stare sempre vicino alla squadra ed al tecnico. Tranne la partita di Pordenone, il Crotone si è sempre espresso con un buon gioco. In più occasioni siamo stati penalizzati da episodi negativi non programmabili: espulsioni, rigori contro, gol in fuori gioco. Speriamo in queste ultime due partite del girone d’andata per altri punti in classifica per poi pensare al calciomercato invenale&.

Quando la crisi dei risultati obbliga ad interrompere la striscia negativa, il Crotone (un solo punto conquistato nelle ultime quattro giornate) non rimane insensibile ad una simile situazione e torna al successo contro il fanalino Livorno. La conquista dei tre punti era imprenscindibile dal valore dell’avversario (i toscani hanno evidenziato di non meritare l’ultimo posto) e così è stato. Una vittoria senza alcun intoppo, con riferimento alla direzione di gara. E quando l’arbitro non commette errori di valutazione si evidenziano nel corso della partita i giusti valori dei giocatori a beneficio dello spettacolo. Il successo non era scontato, mister Stroppa per allestire la formazione più idonea ha dovuto fare i conti con le tante assenze forzate. &E in questi casi chi entra in campo deve dare il massimo – ha dichiarato il tecnico pitagorico alla vigilia dell’incontro -& Nessuno si è tirato indietro e, con qualche giorno d’anticipo, il Crotone ha fatto il regalo di Natale ai propri tifosi. Le novità nell’undici pitagorico hanno riguardato il ritorno del difensore Cuomo e dell’esterno Mazzotta in sostituzione rispettivamente di Golemic (squalificato) e Nalini. Tramezzani ha lasciato fuori rispetto alla precedenta partita Bogdan, Gasbarro, Del Prato, Marsura, Murillo per fare posto a Morelli, Rocca, Boben, Marras, Porcino. Identico modulo (3-5-2) schierato dai rispettivi tecnici. Mustacchio e Mazzotta sulle fasce; Molina, Barberis, Crociata centrocampisti; Messias al fianco di Simy in attacco. Sul fronte opposto Morganella e Porcino esterni; Luci, Agazzi, Rocca centrocampisti, Mazzeo, Marras punte.

Calcio d’inizio a favore del Livorno ma è il Crotone che dicinquizta il bccino delle giocate e potrebbd passare in vantaggio al nono minuto se Messias non avesse calciato il pallone addosso a Plizzare dopo una perfetta triangolazione con Barberis e Mustacchio. Gol sbagliato, gol subito al minuto dodici per opera di Marras grazie ad una leggerezza difensiva di Molina. Non smobilita il Crotone per quanto riguarda la fase offernsiva ed al minuto ventitré in seguito ad una mischia nell’area del Livorno realizza il suo primo gol stagionale e riporta in parità il risultato. Due minuti dopo Crociata ribalta il punteggio con il suo quarto gol in campionato dopo aver ricevuto l’assist di Messias.

Si rivede nella ripresa il Crotone dei bei tempi guidato dall’abile regia di Barberis e da un incontenibile Mustacchio lungo la fascia destra. Dentro l’attaccante Vido in sostituzione di Simy (centesima partita del nigeriano) in non perfette condizioni fisiche. Senza mai mollare alla ricerca del terzo gol continua la spinta offensiva degli squali penalizzati nella marcatura da un ottimo Plizzari. Al minuto ottantanove, una spericolata uscita di Cordaz (per l’occasione ha subito la peggio) su Braken impedisce al toscano di mettere dentro il pallone. Con il coltello tra i denti, il Crotone si porta a casa tre importantissimi punti scaccia crisi







