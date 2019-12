Domenica 5 gennaio, la Città di Crotone accoglierà il nuovo vescovo Mons. Angelo Raffaele Panzetta

Domenica 5 gennaio, la CittĂ di Crotone accoglierĂ il nuovo vescovo Mons. Angelo Raffaele Panzetta

La liturgia della presa di possesso al Palamilone di via 4 novembre

domenica 22 Dicembre 2019.

Diramato dalla Curia vescovile di Crotone il programma previsto per accogliere nel migliore dei modi il nuovo Pastore della Chiesa di Crotone – Santa Severina che avverrà nel capoluogo pitagorico, nel pomeriggio del prossimo 5 gennaio, nella struttura del Palamilone di via 4 novembre, dopo che lo stesso sarà stato consacrato il 27 dicembre nel palazzetto dello sport “San Giovanni Paol II” di Martinafranca. Prima tappa dell’ingresso in diocesi, alle 12, sarà Torretta di Crucoli nella chiesa parrocchiale per la celebrazione eucaristica della domenica.

Di seguito, dalle ore 14.3, alle 15.30: i fedeli provenienti dalle parrocchie dell’arcidiocesi, attenendosi alle indicazioni fornite per il parcheggio dei pullmans, raggiungeranno il palazzetto dello sport prendendo posto nella struttura seguendo le procedure previste.

Coloro che arriveranno sprovvisti di pass potranno ,seguire la liturgia presso le la chiesa e sala convegni “Sant’Agostino” della vicina chiesa parrocchiale di Santa Rita di viale Matteotti.

Quindi alle ore 15.15 Mons. Panzetta, accompagnato da fedeli della diocesi di Taranto arriverà in piazza Duomo accolto dal Collegio dei Consultori, dal Capitolo Cattedrale, dalle Istituzioni e da una rappresentanza di fedeli. In cattedrale il nuovo arcivescovo affiderà alla Madonna di Capocolonna il suo ministero episcopale. Alle ore 16.30 arrivo dell’arcivescovo al Palamilone, accolto dall’amministratore apostolico Mons. Domenico Graziani e quindi prenderà avvio la solenne liturgia di presa di possesso .che sarà trasmessa in diretta su una emittente locale. Il giorno seguente ,6 gennaio, festa dell’Epifania alle ore 10.30 solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Panzetta nella chiesa concattedrale di Santa Severina

e alla sera, alle ore 18.00, messa pontificale nella basilica cattedrale di Crotone.







