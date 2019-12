Gli atleti della “Cirò Marina che Corre” alla 13km di Rocca di Neto

La società podistica Cirò Marina che Corre, è stata presente Domenica 22 dicembre 2019 alla manifestazione sportiva che si è tenuta a Rocca di Neto e prevista sulla distanza dei 13 km

La Redazione

Rocca di Neto,

domenica 22 Dicembre 2019.

In considerazione del percorso molto tecnico, a fare da portacolori della squadra sono stati questa volta gli esperti delle cronoscalate, Cataldo RUSSO, Gianluca SABETTA e Salvatore BOSSIO. Una gara decisamente avvincente, che ha messo a dura prova i partecipanti, ma nonostante ciò, il trio della Cirò Marina che Corre ha dato prova di avere stoffa, riuscendo ad attenere due meritati quinti posti di categoria con Cataldo Russo e Gianluca Sabetta. Russo e Sabetta, entrambi plurimaratoneti di lunga esperienza, sono legati alla maglia che indossano ormai da anni, cosi come anche Salvatore Bossio, che ha terminato la gara con un tempo di tutto rispetto. Adesso già si pensa alla prossima settimana, dopo le feste Natalizie, infatti, le maglie bianco/azzurre della Cirò Marina che Corre, chiuderanno l’anno atletico partecipando alla Mezza Maratona di Policoro. Il Presidente Capitò, ha voluto precisare che la squadra da lui diretta ha basi solide, ed è formata da ragazzi volenterosi e caparbi, aggiungendo che, tutto questo è sinonimo di un percorso di integrazione alla squadra perfettamente riuscito. Gli atleti della Cirò Marina che Corre non dimostrano amore per la squadra soltanto sui campi di gara, con un atteggiamento mai rinunciatario e arrendevole, ma anche nei rapporti sociali che legano ognuno di loro. Sintomo, tutto questo, di un cambiamento profondo, ma anche e sopratutto nella testa degli atleti; l’empatia e la coesione sono adesso fattori principali, nonché ingredienti che anche se apparentemente possono sembrare superflui, ma che al contrario, rappresentano la base del successo.







© RIPRODUZIONE RISERVATA