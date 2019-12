Rappresentazione del Presepe Vivente alla Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” di Isola Capo Rizzuto

Venerdì 20 Dicembre si è svolto, nel plesso centrale di scuola primaria dell’istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” di Isola di Capo Rizzuto, un significativo Presepe vivente

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

lunedì 23 Dicembre 2019.

La manifestazione, curata nei minimi dettagli, ha visto partecipi i genitori, gli alunni e gli insegnanti della scuola alla ricostruzione dell’ambientazione classica della NativitĂ di GesĂą. Ha dato l’avvio alla manifestazione il Dirigente scolastico dell’istituto, D.ssa Simona PROCHILO, che ha ricordato le parole di Papa Francesco sull’importanza del simbolo del Presepe, è seguito il saluto del parroco della cittadina, Don Francesco Gentile, che ha rievocato anche il significato religioso del momento. Nelle varie aule e nel corridoio centrale sono state rappresentate la nativitĂ e le casette degli abitanti di Betlemme. I ragazzi hanno inscenato i vari mestieri del passato: le ricamatrici, i fornai, il falegname, il calzolaio, i pescatori e tanti altri. A seguire, in palestra è stata allestita la casetta di Babbo Natale che ha rallegrato la giornata con canti e musica natalizia. I visitatori sono stati accolti all’ingresso dal suono della fisarmonica di un genitore che, con tipiche canzoni natalizie, li ha accompagnati alla scoperta del Presepe. La mattinata è stata anche allietata dal noto cantautore Cecè Barretta. Nell’atrio della scuola è stato predisposto un angolo per una raccolta solidale a favore della fondazione ‘Tommaso o Bacciotti’ che si prende cura e sostiene le famiglie di bambini che hanno bisogno di cure specialistiche particolari. La rappresentazione ha suscitato un notevole interesse e un flusso ininterrotto di persone che si è avvicendato dalle 09.30 fino alle 12, esprimendo positivi apprezzamenti per l’organizzazione. Presenti alla manifestazione anche l’amministrazione comunale di Isola di capo Rizzuto, nella figura dell’assessore alla Pubblica Istruzione e le autoritĂ locali che hanno visitato con grande entusiasmo tutti gli ambienti dedicati alla rappresentazione. Un doveroso ringraziamento per l’impegno profuso va ai genitori degli alunni che nei giorni precedenti hanno pitturato, creato, diviso ogni singolo ambiente, alla referente del progetto Ins. Saveria Capellupo e a tutti i docenti che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione.







© RIPRODUZIONE RISERVATA