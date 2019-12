Grande apertura a Cirò Marina: la Scuola di Vela della Lega Navale Italiana

Il Presidente Antonio Gallella e il direttivo della sezione, hanno ottenuto l’autorizzazione e il parere positivo unanime dell’assemblea da parte dei soci della Lega presso l’Hotel Il Gabbiano

Cirò Marina,

martedì 24 Dicembre 2019.

Il consigliere dello sport Enzo valente, responsabile del gruppo velico, ha comunicato che ” i corsi di vela inizieranno in primavera e saranno riservati ai ragazzi e agli adulti”. Insieme al Consigliere Enzo, ci sarĂ come Direttore tecnico l’Istruttore Giacinto Tesoriere.Â

La sezione LNI ha giĂ acquistato 4 barchette ”optimist” e un gommone per gli allievi velisti.

Il Presidente Antonio Gallella, prima di consegnare una targa ai familiari, in merito al socio Gianfranco Ferraro, consigliere della sezione e del socio Nucaro, ha voluto precisare che la Lega non è solo un posto barca ma è anche cultura del mare.

Una terza targa è stata consegnata all’avvocato Giuseppe Giacimento Russo, socio che all’etĂ di 80 anni, ha stupito tutti i soci della sezione, donando alla Sezione una barca a vela.

Il Presidente Gallella ha voluto appagare, con attestati di merito, oltre 20 persone che hanno supportato lui e i soci, in merito alle manifestazioni e alle giornate ecologiche promosse. L’assemblea si è conclusa con una cena conviviale. Inoltre, la sezione riserva un bel dono natalizio: l’evento “Babbo natale arriva dal mare” che si svolgerĂ il 26 dicembre alle ore 16.30.

Ci sarà Babbo Natale che porta con sé tantissimi regali..



















