Il giorno di Natale in allegria in Piazza Diaz a Cirò Marina: con l’associazione Babylandia, Checco Zalone e Vins & Rita

Il giorno di Natale in allegria, con la casetta di Babbo natale, musica natalizia, pop corn e zucchero filato

Cirò Marina,

martedì 24 Dicembre 2019.

Mercoledi 25 dicembre alle ore 17:00 l’associazione Babylandia in collaborazione con Checco Zalone e Vins&Rita animazione, vi aspettano in piazza Diaz per passare il giorno di Natale in allegria, con la casetta di Babbo natale, musica natalizia, pop corn e zucchero filato.

In occasione dell’evento, ci sarĂ un allestimento per una raccolta fondi per aiutare la famiglia Bonessi-Candelise, per quanto accaduto alla loro abitazione.

Si accettano contributi e doni per i loro due piccoli figli.

Inoltre, fine serata ci sarĂ una riffa, tutto il ricavato sarĂ devoluto alla famiglia.







