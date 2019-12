Il nuovo indirizzo di “Scienze Umane” rimarrà come offerta formativa anche per il prossimo anno al Liceo Scientifico di Cirò

Ad affermarlo nella nota, il sindaco Francesco Paletta

LaRedazione

Cirò,

martedì 24 Dicembre 2019.

Il sindaco Francesco Paletta comunica che il consiglio provinciale ha recepito la linea di mantenere l’istituto Omnicompressivo Lilio come offerta formativa anche per il prossimo anno. Crediamo, ha detto in una nota il sindaco, che il nuovo indirizzo di Scienze Umane quest’anno attivato, abbia creato le condizioni per aumentare i numeri degli alunni nei prossimi anni. Stiamo facendo il possibile per fare i piccoli interventi di manutenzione ordinaria alla struttura- prosegue il primo cittadino- credendo nella bontà di un ottimo lavoro fatto dai docenti e dalla dirigenza, che malgrado il cambio in corso di anno scolastico, è in perfetta linea con l’indirizzo dato al mantenimento dell’omnicomprensivo. Il Sindaco Paletta per questo ringrazia sia il precedente dirigente prof Girolamo Arcuri che l’attuale dirigente prof Giuseppe Ferrarelli. E ancora prosegue Paletta-  Si ringrazia il consiglio provinciale ed il Presidente facente funzioni Giuseppe Dell’aquila per aver capito l’importanza di mantenere così com’è il nostro Istituto. Sono stati necessari-ribadisce Francesco Paletta- due mesi di discussione in seno alla conferenza dei sindaci, convocata per ben sei volte dalla Provincia, in cui il sottoscritto insieme alla Giunta, ha rivendicato con forza la volontà di indirizzo per il mantenimento dell’ omnicomprensivo che era stato formalizzato nella delibera di giunta n. 71  dello scorso trenta settembre.Â







© RIPRODUZIONE RISERVATA