Il presepe vivente con il paesaggio naturale dell’antico borgo di Cirò

Il presepe vivente con il paesaggio naturale dell’antico borgo di CirĆ²

Come da tradizione ormai nel periodo di Natale il borgo di CirĆ² si anima con la rappresentazione scenica del presepe vivente che attrae persone anche dai paesi limitrofi

CirĆ²,

martedƬ 24 Dicembre 2019.

Uno spettacolo nello spettacolo il presepe vivente in simbiosi col paesaggio naturale dell’antico borgo che ha attratto centinaia di persone provenienti da ogni parte del territorio. Come da tradizione ormai nel periodo di Natale il borgo di CirĆ² si anima con la rappresentazione scenicaĀ del presepe vivente che attrae persone anche dai paesi limitrofi.Ā Quest’anno le scene sono state arricchite dal suono dei musicisti dell’Istituto Omnicomprensivo che hanno allietatoĀ il borgo per tutto il pomeriggio, oltre ad essereĀ allietato dal suono della zampogna.Ā Un grazie alla Pro loco , alla scuola, alle associazioni ed alla Parrocchia guidata da don Matteo Giacobbe- ha detto in una nota il sindaco Francesco Paletta- che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione. Il primo cittadino ha voluto nell’occasione fare gli auguri di buon Natale ai cittadini di CirĆ² , invitandoli a collaborare sempre di piĆ¹ nella nostra piccola comunitĆ .Ā Questo evento come gli altri in programma stanno dimostrando una grande sinergia tra scuola, parrocchia ed ente comunale per migliorare la qualitĆ di vita. Il Sindaco ha auspicato di portare questo messaggio nelle famiglie e farle stare piĆ¹ unite perchĆ© il Natale ĆØ stare insieme e condividere con le persone care queste sante giornate.Ā







