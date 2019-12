Nasce a Cirò Marina l’Associazione Operatori Turistici Ciromarinesi

Catullo Cataldo Mazzone eletto presidente

Cirò Marina,

martedì 24 Dicembre 2019.

Venerdi 20 dicembre 2019 si è costituita a Cirò Marina l’Associazione Operatori Turistici Ciromarinesi, che riunisce diversi operatori turistici del comprensorio, è la prima associazione costituita da soci che svolgono attività direttamente e/o indirettamente connesse al settore turistico come albergatori, ristoratori, operatori balneari, commercianti di food e beverage.

Ecco i soci fondatori dell’associazione: Presidente Catullo Cataldo Mazzone, Vice Presidente Giuseppe Seminara, Segretario Roberta Acri, Tesoriere Vincenzo Gentile, Consiglieri Pierluigi Anania, Giuseppe Caligiuri e Cataldo Bonessi.

Scopi fondamentali dell’O.T.C. devono e dovranno essere i seguenti:

Assumere la difesa della categoria, assistere il comparto del turismo, della ricettivitĂ e dei servizi collegati e accessori nelle sue necessitĂ promozionali, commerciali, organizzative e istituzionali;

Esaminare e risolvere i problemi d’interesse collettivo della categoria;

Collaborare con le Istituzioni, con gli Enti Pubblici e privati, con le rappresentanze sindacali economiche e sociali per promuovere i legittimi interessi del settore;

Curare la comunicazione interna ed esterna tenendo costantemente informati gli associati su disposizione di progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;

Svolgere qualsiasi azione rivolta al potenziamento e allo sviluppo del turismo, ovvero stimolare e facilitare l’attività professionale degli associati;

Promuovere il territorio.

L’associazione promuoverà tutte quelle iniziative ritenute opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. La stessa è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative. L’O.T.C. si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; non può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori se non per assicurare il regolare funzionamento dell’associazione.







