Calcio, prima categoria: Rocca di Neto vs Città di Cirò Marina 1-2

Strepitosa vittoria del Cirò Marina che vince contro il Rocca di Neto

La Redazione

Rocca di Neto,

mercoledì 25 Dicembre 2019.

Strepitosa vittoria del Cirò Marina che vince contro il Rocca di Neto, squadra che sicuramente se la giocherà per la vittoria finale del campionato.Partita esaltante,sia sotto il profilo tecnico che tattico.Due squadre che si sono affrontate a viso aperto,regalandoci un bel calcio e tante emozioni.Il Rocca di Neto ha fatto di tutto per vincere la partita,ma nulla ha potuto contro un Cirò Marina deciso e concentrato che nulla ha sbagliato,non concedendo nessuna chance agli avversari.E’ il Cirò Marina a passare in vantaggio con un bel goal di Domenico Barberi è solo nel finale del primo tempo, Il Rocca di Neto acciuffa il momentaneo pareggio.Il secondo tempo inizia con un botta e risposta di entrambe le squadre,ma alla fine, vince la squadra che non ha mollato e ci ha creduto per tutta la partita. A tempo quasi scaduto, è Agostino Ceravolo che beffa il portiere ospite con un calibrato pallonetto.Da segnalare l’ingresso in campo dei due neoacquisti, Affatato e Basile,che si sono integrati alla grande.Un elogio a tutta la squadra, una lode al nostro portiere, Simone Bruno, che è stato determinante in più occasioni. Ottimo l’arbitraggio.Soddisfazione e festeggiamenti a fine gara ed un ringraziamento di cuore a questi meravigliosi ragazzi. Cosa dire…… Forza Cirò Marina!!!!







© RIPRODUZIONE RISERVATA