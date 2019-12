Crotone: l’ASD Team Fishermanstore dona giocattoli al reparto di Pediatria

Non uno, ma tanti Babbo Natale hanno fatto visita domenica 22 dicembre ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone

Crotone,

mercoledì 25 Dicembre 2019.

Con i loro sacchi di doni, hanno portato gioia e sorrisi ai bambini ricoverati, contribuendo a rendere ancora piĂą accogliente e fornita la sala giochi del reparto, alla quale i regali erano destinati.

L’iniziativa di solidarietà ha visto protagonisti gli associati dell’ASD

Team Fishermanstore di Crotone, associazione che si occupa di pesca

sportiva affiliata alla Fipsas, che conta una ventina di iscritti.

“Ci occupiamo di pesca sportiva, che è la nostra passione, per tutto

l’anno – spiega il presidente Nicola Liò – e per Natale ho proposto agli

associati di fare qualcosa di utile e importante per gli altri. La

proposta è stata accolta con entusiasmo e così,

durante una cena tra iscritti e qualche amico, abbiamo avviato una

piccola raccolta fondi, il cui ricavato è stato destinato all’acquisto

di giocattoli da donare al reparto di Pediatria dell’ospedale di

Crotone”.

All’appello dell’ASD Team Fishermanstore hanno risposto anche alcuni

esercenti commerciali della cittĂ , che ancora una volta non hanno fatto

mancare la loro generosità , contribuendo alla riuscita dell’iniziativa

