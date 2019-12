PSR Calabria: circa 20 milioni di euro per gli agricoltori

20 Milioni di euro erogati in questi giorni, vanno a sommarsi ai circa 79 Milioni giĂ liquidati nelle settimane passate

Catanzaro,

mercoledì 25 Dicembre 2019.

Il Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari e l’organismo pagatore Arcea comunicano che sono stati elaborati quattro kit decreto di pagamento (n.83, n.84, n.85 e n.86) e che sono state liquidate a 5265 agricoltori calabresi risorse pari a 19.883.951,5 euro.

I 20 Milioni di euro erogati in questi giorni, vanno a sommarsi ai circa 79 Milioni già liquidati nelle settimane passate. Nell’anno 2019 la percentuale di pagamento è stata superiore del 21% rispetto agli anni precedenti.

Il kit n.83 riguarda le misure strutturali del PSR Calabria

2014/2020: 111 beneficiari riceveranno 7.643.321,70 euro. In

particolare, 5.824.536,50 euro sono destinati a 72 beneficiari della

Misura 4 del PSR “Investimenti in immobilizzazioni materiali” e

375.157,36 euro a quelli della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole

e delle imprese” (13 beneficiari). Sono 734.225,62 euro le risorse per

cinque beneficiari della misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle

aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Ai

Gruppi di Azione Locale (misura 19) andranno invece 323.257,91 euro (due

beneficiari), mentre a diciotto beneficiari della misura 7 “Servizi di

base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” saranno pagati

complessivamente 297.249,63 euro. Infine, un beneficiario della misura 5

“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamitĂ

naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di

prevenzione”, riceverà 88.894,68 euro.

Il kit n.84 è invece il primo saldo automatizzato delle misure a

superficie 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, 11 “Agricoltura

biologica” e 14 “Benessere degli animali” , annualità 2016, 2017, 2018 e

2019. Grazie all’elaborazione di questo kit 8.112.974,31 euro saranno

ripartiti tra 4435 beneficiari.

Il kit n.85 è il secondo saldo automatizzato relativo alle misure a

superficie 10, 11 e 14 e consiste in 510.161,75 euro, destinati a sette

beneficiari.

Con il kit decreto n.86, infine, 3.617.493,74 Euro saranno ripartiti

tra 712 beneficiari delle Misure 10, 11, 14 ed inoltre 214 “Pagamenti

agro ambientali” e 221 “Primo imboschimento dei terreni agricoli” della

vecchia programmazione dei fondi comunitari 2007/2013.







