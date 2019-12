Crotone. Agenti della Polizia di Stato evitano tragedia: salvata anziana Donna, i complimenti dei sindacati

I complimenti delle Segreterie Provinciali dei Sindacati di Polizia Sap e Coisp

Crotone,

giovedì 26 Dicembre 2019.

Queste Segreterie Provinciali non possono che complimentarsi con i colleghi della locale Squadra Volanti della Questura di Crotone per la pregevole attivitĂ svolta.

Grazie, infatti, alla comprovata professionalità corredata da evidenti doti umane, gli Agenti intervenuti sono riusciti a salvare la vita di un’anziana cittadina vittima di un malore improvviso.

Nello specifico, nella prima mattinata del 23 dicembre u.s., a seguito di una segnalazione giunta presso la locale sala operativa, la Squadra Volanti si attivava zelantemente per raggiungere l’abitazione indicata.

Giunti tempestivamente all’ubicazione del condominio interessato e focalizzato l’appartamento da cui provenivano i lamenti e le flebili richieste di aiuto, gli operatori non esitavano ad introdursi nello stesso senza attendere l’arrivo del personale V.V.F.F.. Solo in tal modo è stato possibile realizzare il salvataggio della donna.

Un sincero plauso va, comunque, a tutti i colleghi che quotidianamente dimostrano eccelse abilità non solo di settore, ma anche d’animo.







