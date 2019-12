Cirò Marina: Conclusa con successo la I^ edizione di “CondiVidere” la cena della Misericordia e del Cast con gli stranieri, italiani, disagiati e bambini

Cir√≤ Marina: Conclusa con successo la I^ edizione di ‚ÄúCondiVidere‚ÄĚ la cena della Misericordia e del Cast con gli stranieri, italiani, disagiati e bambini

Grazie alla Misericordia di Cirò Marina con la collaborazione del C.A.S.T.

Cirò Marina,

venerdì 27 Dicembre 2019.

‚ÄúLa speranza dei poveri, degli emarginati, degli invisibili non sar√† mai delusa‚ÄĚ. E‚Äô con questo spirito che √® stata organizzata la prima edizione di ‚ÄúCondiVidere‚ÄĚ, promossa dalla Misericordia di Cir√≤ Marina con la collaborazione del C.A.S.T., ieri domenica 22 dicembre 2019 alle ore 19.00.

Al centro dell‚Äôiniziativa ci sono ‚Äúgli ultimi‚ÄĚ, stranieri, italiani, disagiati ma soprattutto i bambini. Per loro si siamo attivati, per offrire non solo la cena ma anche momenti ludici e di condivisione, i volontari delle due associazioni.

Una esperienza importante e formativa per i giovani con la certezza di aver fatto del bene a chi non ha tante possibilità.

Un momento conviviale di festa e fraternità che ha visto tante signore, volontari e i ragazzi della Comunità adoperarsi per preparare una ricca e squisita cena con tanto di torta e dolcetti per il finale.

Una serata diversa per i meno fortunati che hanno potuto trascorrere momenti di spensieratezza e soprattutto vivere una serata in ‚Äúfamiglia‚ÄĚ.

A servirla sono stati gli stessi volontari che hanno aiutato i fratelli e le sorelle attraverso un gesto di grande umanità.

Una bella e straordinaria esperienza, molto toccante, emozionante e soprattutto all’insegna dell’ UMILTA’.

Con la cena la Misericordia ha lasciato ancora una volta il segno. Un segno bellissimo soprattutto nei cuori dei volontari stessi e dei presenti, circa 70 persone, i quali hanno compreso il privilegio e la fortuna di stare al servizio degli altri.

Il volontariato coinvolge il cuore e l’anima .

Nella Cir√≤ Marina non egoista e cinica, che ancora riesce a stare dalla parte dei pi√Ļ deboli, tale iniziativa per capire quanto bene e quante cose utili si possono fare con un minimo di buona volont√† e di generoso altruismo. A qualsiasi et√† e sulla necessit√† di fare qualcosa per aiutare chi √® in difficolt√†.

Il gruppo dei volontari si √® autofinanziato per acquistare gli alimenti. E non solo: sono sempre di pi√Ļ semplici cittadini che hanno deciso di donare ai volontari gli alimenti per preparare la cena. Un ringraziamento particolare va anche alla tipografia Eliotip di Cir√≤ Marina.

E insieme ai pasti, i volontari distribuiscono un piccolo segno per ricordare una serata all’insegna della condivisione.

Un’iniziativa molto importante quella portata avanti dalla Misericordia e dai tanti volontari, un gesto semplice che arricchisce chi lo compie: solo aiutando chi è meno fortunato di noi possiamo costruire insieme una società migliore.

Se anche voi volete donare qualche ora del vostro tempo libero per aiutare i meno fortunati, mandate una mail a info@misericordiaciromarina.it .







