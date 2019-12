Un miracolo a Natale! del Polo d’Infanzia Siciliani di Cirò Marina

Più luminoso e partecipato che mai, il ricco programma del Natale 2019, del Polo d’infanzia Siciliani

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 28 Dicembre 2019.

Un miracolo a Natale! PiĂą luminoso e partecipato che mai, il ricco programma del Natale 2019, del Polo d’infanzia Siciliani . Diversi gli appuntamenti per grandi e piccini. Il grande inizio è avvenuto, giorno 13 dicembre, presso il teatro Alikia, con lo spettacolo, “Un miracolo a Natale” ideato e scritto dalla regista Raffaella Filosa , coreografie di Chiara Liotti e Scenografie di Berenice Russo . A rendere tutto piĂą magico, uno stupendo pianoforte a coda che, ha dato vita ad una scenografia calda ed elegante . I bambini, del Polo d’infanzia, incantati dalle melodie e dalle musiche di Raffaella, si sono esibiti ,in canti e musiche dal vivo, narrando i valori e le emozioni del periodo Natalizio. La serata è stata presentata dall’educatrice Celeste Sirianni della sezione nido-primavera e successivamente, saluti e ringraziamenti dalla Coordinatrice del Polo d’infanzia la maestra Giulia Dattolo . Ha concluso la Presidente della Fondazione, Serafina Sammarco, comunicando soddisfazione per tutti gli obiettivi raggiunti fino ad oggi dalla Fondazione e ringraziando le famiglie, augurando loro un felice Natale . Con grande dedizione e passione le maestre della scuola, come sempre, hanno accompagnato i bambini in questo percorso di crescita. Le maestre, in collaborazione con Berenice, hanno realizzato un percorso con i bambini proprio improntato sul delineare la diversitĂ nelle sue mille sfaccettature. Si è cercato di tramandare il messaggio che, in realtĂ tutti siamo uguali e che è necessario abbattere ogni genere di distanza. Da qui il lavoro sinergico con la regista Filosa, che con il suo spettacolo ha voluto celebrare questi tipi di sentimenti, quali l’amore e la solidarietĂ . Nasce cosi, lo spettacolo “Un miracolo a Natale”, con protagonisti Pinocchio e lo Schiaccianoci che fanno della loro diversitĂ il loro punto di forza. Ogni scena, ha visto il coinvolgimento dei bambini in parti narrate, cantate e in spettacolari balli. Il momento piĂą emozionante della serata, la ninnananna, E’ Natali. Essendo, infatti, il polo d’infanzia, una scuola di ispirazione cristiano-cattolica, non poteva mancare il riferimento, alla nascita di GesĂą Bambino. Ingegnosa, l’idea della pittrice, Berenice, quella di far scendere il bambinello su di una zattera, proprio a dimostrazione del fatto che GesĂą Bambino, Re dell’universo, è nato in una capanna, senza neppure quel minimo indispensabile che ogni famiglia predispone per la nascita di un figlio. I festeggiamenti del natale, sono poi continuati con altri importanti appuntamenti. Giorno 16 dicembre giornata dedicata alle nonne con la preparazione di succulenti biscotti. Essendo il natale una festa dedicata alla famiglia e alle tradizioni, la Fondazione, ha previsto una giornata speciale in compagnia dei nonni, pietra miliare del natale dei piĂą piccoli. Giorno 17 dicembre, Cineforum presso la biblioteca comunale, angolo Lions, , con la visione di film natalizi Disney. Un momento culturale dedicato ai nostri piccini. Giorno 18 dicembre, l’ arrivo di Babbo Natale e il magico spettacolo del Mago Niko, un evento partecipato che, ha suscitato allegria nei piĂą piccoli. Giorno 20 dicembre, a concludere il programma natalizio della Fondazione, in occasione della giornata della solidarietĂ umana, un’attivitĂ dedita ai valori sociali. Grazie alla preziosa collaborazione di tutti i genitori della scuola, è stato deciso di far portare ai bambini, un dono di genere alimentare da dare alle famiglie bisognose del paese . I bambini, infatti, durante la rappresentazione della NativitĂ hanno portato un dono a GesĂą bambino, vicino alla Grotta. Con questo momento abbiamo voluto sensibilizzare i nostri piccolini alla solidarietĂ , ricordando i meno fortunati. D’altronde donare, è tra i piĂą grandi segni dell’ amore . Il messaggio augurale, è dunque, un silenzioso invito a capire nel suo giusto valore il vero miracolo del Natale, ovvero la venuta di Nostro Signore sulla terra, nella piĂą misera delle case, portando tanta ricchezza a noi uomini .







