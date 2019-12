A Cirò Marina il 26 dicembre è sbarcato Babbo Natale

L’evento organizzato dalla Lega Navale, in collaborazione con il Lions Club Cirò Krimisa e dal’Amministrazione Comunale di Cirò Marina

Cirò Marina,

lunedì 30 Dicembre 2019.

Il 26 dicembre scorso, a Cirò Marina è arrivato, anzi è sbarcato Babbo Natale.

Presso l’area portuale antistante la sede della Lega Navale, su un motoscafo adornato di lucine natalizie, che si avvicinava lentamente al porticciolo, scortato da numerose barche, troneggiava un Babbo Natale speciale (sotto le cui spoglie in realtà, si nascondeva Pino Facenza), il cui sbarco è stato accolto da centinaia di bambini entusiasti. L’evento, organizzato dalla Lega Navale, in collaborazione con il Lions Club Cirò Krimisa, è stato fortemente voluto dal Presidente di entrambe le associazioni, Antonio Gallella, che ha ringraziato tutti i soci della LNI e del Lions Club, nonché l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina per la collaborazione nell’organizzazione. Lo sbarco è stato diffuso sui social e visualizzato da tantissime persone, grazie alla diretta di Studio 97, che ha contribuito a rendere ancor più festosa l’atmosfera allietata dai gridolini di gioia dei bambini e dalle canzoncine natalizie di sottofondo che si spandevano nell’aria illuminata a festa. Un evento riuscitissimo, ha dichiarato entusiasta il presidente Gallella, il cui unico rammarico è stato quello di non aver avuto abbastanza regali per i circa duecento bambini arrivati ad assistere allo sbarco. All’ombra del gigantesco Babbo Natale di 7 metri, portato da Twister di Scilanga, sono stati distribuiti 150 regali comprati dalla stessa Lega Navale.

L’idea di associare Babbo Natale al mare, oltre che per arricchire il programma natalizio della LN, è stata rafforzata dall’intento di promuovere e sensibilizzare il rispetto per il mare, legato alla salvaguardia dell’ambiente, ed è un obiettivo che la Lega sta portando avanti da tempo, con lo slogan del “Mare d’Amare”, offrendo una rosa di eventi spalmati in vari momenti dell’anno, e di opportunità per gli abitanti del territorio, come la nuova scuola di vela che inizierà a breve, autorizzata dalla Lega Navale Nazionale.

Il prossimo evento, a livello regionale, è previsto per il primo gennaio, con il nono tuffo di Capodanno, che si terrà sempre presso l’area portuale, alle ore 12:00 in contemporanea con altre dodici città della Calabria, ed è aperto a partecipanti di ogni età, infatti tra i fedelissimi c’è anche un ottantenne vincitore di diverse gare di nuoto. Il tuffo si concluderà con il rituale brindisi di Capodanno ed un ricco buffet offerto dalla LN a soci, partecipanti e spettatori. Allora correte a tuffarvi nel nostro “mare d’amare”







