Due portacolori della “Cirò Marina che Corre” alla Policoro Half Marathon

La società podistica Cirò Marina che Corre, è stata presente Domenica 29 dicembre 2019 alla manifestazione sportiva che si è tenuta in Basilicata a Policoro e prevista sulla distanza dei 21 km

Policoro,

lunedì 30 Dicembre 2019.

In considerazione del percorso molto tecnico, a fare da portacolori della squadra sono stati Sebastiano MESSINA e Giuseppe MAZZONE. Una gara decisamente avvincente, che ha messo a dura prova i partecipanti a causa delle avverse condizioni meteo, caratterizzate da temperature bassissime con piaggia e raffiche di vento, ma nonostante ciò, i temerari atleti della Cirò Marina che Corre hanno dato prova di avere stoffa, riuscendo addirittura ad ottenere due meritati personal best sulla distanza. Nel dettaglio, l’esperto Sebastiano MESSINA, originario di Scoglitti in provincia di Ragusa, ma da anni residente a Strongoli (Kr), legato alla maglia della società ciromarinese da oltre cinque anni, ha impostato da subito la sua andatura sin dai primi chilometri intorno ai 5’10” riuscendo a mantenerla nonostante il vento forte e chiudendo con il personale di 1’39”, riuscendo a limare di ben quattro minuti l’ultimo tempo ottenuto alla Catania Half Marathon. Tutt’altro passo invece per il velocista della Cirò Marina che Corre, Giuseppe MAZZONE, atleta volenteroso, caparbio, che dimostra da sempre un grande amore per la sua squadra e non soltanto sui campi di gara, mai rinunciatario o arrendevole, Giuseppe ha percorso i 21 km della gara, bruciando i suoi precedenti cronometri, ottenendo un brillantissimo personale sulla distanza, bloccando le lancette al tempo di 1’31”, ad una media costante di 4’19” al chilometro.







