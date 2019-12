Grande successo per la terza edizione del “Mandarino d’Oro”

L’attrice Sarah Maestri e il fashion designer Claudio Greco hanno premiato le eccellenze italiane del 2019

La Redazione

Cosenza,

lunedì 30 Dicembre 2019.

Il premio

nazionale “Mandarino d’Oro”, giunto alla terza edizione, si è concluso tra

applausi, commozione e momenti di alta moda. Ennesimo successo per il fashion

designer Claudio Greco, ideatore dell’evento nato nel ricordo di Flora Greco e

di tutti coloro che lottano per la vita. A condurre la serata la bellissima e

talentuosa attrice Sarah Maestri, che ha conquistato il pubblico italiano con

il ruolo di Alice Corradi nel film “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi.

Il frutto

più conteso dell’anno è stato assegnato nella sala convegni della storica Villa

Rendano di Cosenza e ha visto tra i premiati: Danilo Binetti rinomato

ingegnere, Ornella Nucci presidente dell’associazione Ail Cosenza, Marco Serrao

presidente della fondazione Totò Morgana, Arcangelo Badolati noto giornalista,

Attilio Sabato direttore dell’emittente Ten, Carmine Ardolino presidente

dell’associazione Natural Cultural Classic, Fabio Vincenzi responsabile Sistema

Teatri e Cinema dell’Unical, Paride

Leporace direttore Lucana Film Commission, il Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve

e Vincenzo Canzanella maestro della sartoria cine-teatrale e televisiva.

La serata

si è aperta con i ringraziamenti di Greco alla fondazione “Attilio e Elena Giuliani” Onlus, nella persona di Walter Pellegrini per

l’ospitalità ricevuta. Il fashion designer ha poi raccontato ai presenti

l’importanza del premio e nel ricordo dell’amata sorella Flora, scomparsa nel

2003, l’emozione ha preso il sopravvento facendo partire un caloroso applauso

del pubblico. È questo il senso del premio, ricordare chi ha lasciato il segno

lottando per la vita e per il bene della comunità. Nel corso della premiazione

è stato possibile ammirare un autentico vestito di Maria Callas, realizzato dal

maestro Vincenzo Canzanella.

A seguito della

premiazione, gli ospiti e i premiati sono stati accolti nella sala multimediale

per dare inizio alla sfilata di alta moda con splendidi capi della collezione del

fashion designer Greco, meravigliose pellicce di Prestige e preziosi gioielli

di Scintille Montesanto, indossati da bellissime modelle curate nel make-up ed

hair styling dalla professionale arte di Scaramuzzo. Un momento magico, reso

unico dal tetto stellato e dalla scelta musicale.

Al termine della sfilata non poteva mancare un

brindisi per il nuovo anno, dove i presenti hanno avuto la possibilità di

ammirare la mostra dei presepi degustando dell’ottimo vino.

“Ogni anno è una grande emozione – ha dichiarato Greco – ringrazio con affetto Sarah Maestri, perfetta nel suo ruolo, Francesco Trebisonda direttore commerciale Italia Aon SpA e il cavaliere Sergio Mazzuca per il supporto all’evento. Ringrazio anche l’attore Peppino Mazzotta per avermi onorato con la sua presenza”.







