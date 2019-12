Tuffo di Capodanno 2020, mercoledi 1 gennaio si rinnova la tradizione a Cirò Marina

A comunicarlo è il presidente Antonio Gallella della Lega Navale Italiana sezione di Cirò Marina

Cirò Marina,

lunedì 30 Dicembre 2019.

Un modo diverso per dare il benvenuto al nuovo anno. Ritrovo alla Lega Navale alle ore 11:30

Ritorna anche per questo capodanno l’appuntamento dedicato agli appassionati dei” bagni fuori stagione” con il primo tuffo in mare del 2020 un momento di ritrovo che pone la sua consuetudine nell’amore per il mare di un gruppo di amici trascinati dalla lni che quasi per gioco , nel 2012 hanno dato vita, anche nella nostra città ad una maniera alternativa di aprire il nuovo anno.

Un‘ iniziativa aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza ed uno spettacolo unico ed imperdibile per quanto vorranno assistervi come spettatori.

La Lega Navale Italiana sezione di Cirò Marina presieduta da Antonio Gallella e il patrocinio del Comune di Cirò Marina vi aspettano anche quest’anno per il Tuffo di Capodanno nel mare cirotano, giunto alla nona edizione .L’iniziativa ha inoltre proiettato di diritto Cirò Marina nell’elenco delle città mondiali che festeggiano in maniera eccentrica il primo giorno dell’anno nuovo. Un modo particolare di dare il benvenuto al nuovo anno, sfidando le basse temperature offerte dal mare, che ha visto alla prima edizione la partecipazione di 7 coraggiosi tuffatori.

Il programma prevede il ritrovo presso la sede della Lega Navale all’interno del Porto alle ore 11:30, per effettuare le iscrizioni. Dopo le procedure di iscrizione, partirà la corsa verso le “fresche” onde delle acque cirotane. Nonostante si tratti di una manifestazione fisicamente impegnativa molti sono coloro che amano tuffarsi in mare nel cuore dell’inverno: un gesto bene augurante per l’anno appena iniziato. Dopo i saluti delle autorità e le foto di rito ci sarà un breve riscaldamento dei “coraggiosi” tuffatori.

Alle ore 12:00 in punto il Tuffo in mare, tempo di scattare qualche foto e poi tutti intorno al falò acceso per l’occasione. Seguirà poi il Brindisi al Nuovo Anno e la premiazione presso la sede della Lega Navale.

Vi aspettiamo numerosi sia per il bagno sia come pubblico.







