15 temerari al 9Â° Tuffo di Capodanno 2020 a CirÃ² Marina

15 temerari al 9° Tuffo di Capodanno 2020 a Cirò Marina

La consueta iniziativa del tuffo di Capodanno è organizzata dalla sezione della lega navale italiana di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 02 Gennaio 2020.

Si rinnova a Cirò Marina la tradizione del tuffo in mare a Capodanno. Sono stati in 15, di tutte le età , a sfidare le acque gelide dello Ionio all’evento organizzato dalla locale Lega Navale guidata dal presidente Antonio Gallella, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Misericordia accompagnati dalla Banda Musicale guidata dal Prof. Giuseppe Esposito.

Una manifestazione che oltre a richiedere un notevole impegno fisico, non ha disatteso le aspettative e tantissimi sono stati gli spettatori che, incappottati, hanno assistito a questa NONA edizione.

Questi i nomi dei partecipanti all’edizione 2020: Pino Aloisio ’58, Michele Aloisio ’90, Michele Aloisio ’91, Franco Dima ’62, Giuseppe Benevento ’70, , Fabio Parentela ’74, Giuseppe Amato ’82, Gaspare Alfì ’91,Filippelli Cesare ‘ 1974, Napolitano Umberto ‘ 1974; Napolitano Yana ‘2008;, Leo Salvatore ‘1948,Lerose Frncesco ‘1973, Brino Giuseppe’1981,Barbalace Giuseppe ‘1995.

Unica donna di solo 11 anni Napolitano Yana.

All’uscita dall’acqua cristallina del mare, un bel fuoco, cioccolata calda e infine, tutto il gruppo si è spostato alla sede della lega navale per fare un brindisi tutto insieme. Il Presidente Antonio Gallella nel prendere la parola ringrazia, i commissari straordinari del comune, la banda musicale della città , guidata dal maestro Giuseppe Esposito, tutti i Tuffatori e la Misericordia guidata dalla Presidente Maria Abbruzzino, per il supporto. Infine il presidente insieme ai consiglieri hanno consegnato a tutti i partecipanti una bottiglia di vino, gadget , un attestato di partecipazione e una maglietta con la scritta NO alla plastica una campagna che la lni sta portando avanti per la tutela del mare.

E’ quanto comunica il Presidente della Lega Navale, Antonio Gallella.







© RIPRODUZIONE RISERVATA