Ãˆ tempo di bilanci al Comune di CirÃ²

È tempo di bilanci al Comune di Cirò

La nota del Sindaco Francesco Paletta

LaRedazione

Cirò,

giovedì 02 Gennaio 2020.

È tempo di bilanci e consuntivi di questo 2019 -scrive in una nota il sindaco Francesco Paletta- un anno davvero faticoso in cui mi sono impegnato tanto insieme alla mia Giunta ed ai consiglieri che mi hanno supportato ed anche sopportato nel difficile compito di programmare e portare a termine i progetti necessari per la nostra comunità , che ringrazio per la compostezza, e anche a quelli che parlano a sproposito. Deluso solo dal non essere riusciti ad iniziare i lavori al castello che sono solo rimandati di qualche mese ma con la consapevolezza di avere messo le basi giuste per un 2020 entusiasmante. Vi anticipo- prosegue- che ci saranno due grosse novità per il nuovo anno e che l’ultimo atto fatto è quello di aver iniziato il percorso per stabilizzare i 22 LPU in carico al Comune per dare loro una giusta dignità dopo venti anni. Infine- a nome dell’amministrazione comunale faccio i migliori auguri di buon anno 2020 a tutti i cirotano.







© RIPRODUZIONE RISERVATA