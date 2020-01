Messaggio di Auguri di Giuseppe Dell’Aquila per il nuovo anno alle comunitÃ  che formano la provincia di Crotone

Messaggio di Auguri di Giuseppe Dell’Aquila per il nuovo anno alle comunità che formano la provincia di Crotone

Il messaggio Giuseppe Dell’Aquila facente funzioni di Presidente della Provincia

Crotone,

giovedì 02 Gennaio 2020.

Vorrei rivolgere il mio messaggio di auguri alle comunità che formano la provincia di Crotone. Un territorio ricco di peculiarità e di eccellenze, un territorio fatto di uomini e donne che lavorano e che insieme sono chiamati a dare il proprio contributo per la crescita e lo sviluppo dell’intera area provinciale.

Dal mare all’entroterra un patrimonio umano, storico, di valori che deve trovare la forza e nuovamente l’entusiasmo per scrivere un futuro nuovo e diverso, un futuro da protagonisti.

Sono stato designato a svolgere le funzioni di Presidente della Provincia, un compito che ho accettato con entusiasmo ed animato dalla voglia di essere utile alla comunità , con il desiderio di incidere positivamente, di contribuire ad un’inversione di tendenza, che negli ultimi anni ci visti troppo spesso preda della rassegnazione.

Ciascuno di noi per le proprie competenze e le proprie possibilità ha oggi il compito di avviare un percorso fatto di tante, piccole e grandi azioni, che devono vedere tutti protagonisti della storia che scriveremo e vivremo insieme.

Riappropriamoci insieme, da vera comunità , delle redini del nostro destino, riscopriamo l’orgoglio di fare parte di una comunità che ha storia e cultura straordinari.

Guardiamo insieme con fiducia al nuovo anno!







