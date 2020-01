Sequestrati un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici a vari negozi di Crotone

Comunicato della Polizia Municipale

Crotone,

giovedì 02 Gennaio 2020.

Nell’ambito di servizi predisposti, finalizzati al contrasto della vendita illegale di fuochi pirotecnici e di materiale d’artificio pericoloso e vietato, personale della Polizia Locale di Crotone coordinata dal Comandante dott. Antonio Cogliandro ha eseguito numerose ispezioni a carico degli esercenti la vendita di fuochi d’artificio.

A

seguito dell’attività di controllo posta in essere, nella serata

del 31 dicembre, si è proceduto al sequestro di un ingente

quantitativo di fuochi pirotecnici della categoria giochi, poiché

messi in vendita in assenza della prescritta autorizzazione

amministrativa e, tra essi, n° 147 bengala, 50 scatole contenente

ciascuna n° 35 petardi ed altra merce.

Il

materiale sequestrato è attualmente custodito presso locali idonei,

in attesa dell’iter procedurale che porterà alla confisca e

distruzione di essa.







