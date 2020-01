Arriva la Befana tra viuzze e grotte rupestri nel Borgo Antico di Melissa

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Melissa con la collaborazione dell’Associazione Melissa Cultura

Melissa,

domenica 05 Gennaio 2020.

Si svolgerà domani 6 Gennaio la manifestazione “Arriva la Befana”, organizzata dalla Pro Loco di Melissa con la collaborazione dell’Associazione Melissa Cultura, a partire dalle ore 17 nell’ antico Borgo, tra viuzze e grotte rupestri, una location ideale per una passeggiata insolita. Tante attrattive, tra gusto ed antiche tradizioni, ma anche arte e cultura faranno da attrattore in un pomeriggio per grandi e piccini organizzato nei minimi dettagli. Durante la serata inoltre saranno premiati i 17 partecipanti al Concorso ” Il Presepe a Casa mia” ideato e promosso dal sodalizio guidato dalla giovane Presidente Maria Francesca Spataro. I momenti clou del pomeriggio come ci anticipa la segretaria Angela Bevilacqua, saranno l arrivo della Befana con tanti doni per i più piccoli offerti dalla nostra Associazione e soprattutto la presenza delle streghe nella grotta del mistero. Abbiamo pensato di riprendere l’ Antica leggenda che raccontava del trasferimento proprio a Melissa delle Streghe fuggite da Benevento. Su questa rappresentazione scenica lavoreremo ancora per altre importanti iniziative nei prossimi mesi.







