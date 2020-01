Isola Capo Rizzuto: arrestato un uomo in esecuzione di una condanna per maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale

I Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, a carico di un 50enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto,

domenica 05 Gennaio 2020.

I Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, a carico di un 50enne del luogo. Lo stesso dovrà scontare un residuo di pena di anni 6 di reclusione, poiché condannato per maltrattamenti in famiglie e tentata violenza sessuale. I fatti risalgono all’anno 2011.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.







