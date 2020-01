Isola Capo Rizzuto: Trovato con sostanza stupefacenti e materiale per il confezionamento, arrestato

I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 52enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto,

domenica 05 Gennaio 2020.

I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 52enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane contenente 0,74 grammi di eroina, ma è stato prontamente fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo all’interno dell’auto altri 10 grammi di eroina e materiale per il confezionamento. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.







