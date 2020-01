Martedì 7 gennaio, avvio ufficiale della campagna elettorale di Gino Murgi che concorrerà al rinnovo del consiglio regionale

Gino Murgi concorrerà al rinnovo del consiglio regionale (circoscrizione “Calabria-centro”) con la lista dei “Democratici progressisti” a sostegno del candidato alla presidenza Pippo Callipo

La Redazione

Melissa,

domenica 05 Gennaio 2020.

Gino Murgi, assieme ai suoi sostenitori e

a chiunque vorrà essere presente, inaugurerà martedì prossimo, alle ore 18, il

suo comitato elettorale situato a Crotone in via Roma, 40 (adiacenze palazzo

comunale).

«Sarà un punto d’incontro – spiega il

candidato – per un contatto diretto e costante con l’elettorato. Sono entusiasta

– rivela Murgi – per le risposte ricevute nel corso degli incontri avuti in

questi primi giorni seguiti alla presentazione delle liste. Ecco perché continueremo

questa fase di ascolto e quindi di lavoro all’interno della sede del comitato

elettorale per il raggiungimento del nostro obiettivo in consiglio regionale».

«Nel mio claim elettorale – rimarca Murgi –

ho tenuto a precisare che il mio impegno sarà “solo per il territorio” e “non

per noi stessi”. Martedì avrò modo di presentarvi il mio programma, le mie

intenzioni e i miei propositi che sono mossi dallo spirito di sempre: lottare

per il nostro comprensorio che conosco bene. SanitĂ , infrastrutture, mobilitĂ

e le persone saranno al centro della mia azione».

«Ho accettato la proposta – prosegue Murgi

– di candidarmi al consiglio regionale della Calabria, nella lista “Democratici

e progressisti” con Callipo presidente, perché ritengo che occorra mettersi a

disposizione della propria terra con determinazione e coraggio. Sarò al

servizio della Regione e del territorio per rappresentare il cambiamento

all’interno delle istituzioni regionali. Io ci sono! Con la mia passione e il

mio entusiasmo, soprattutto se avrò la collaborazione ed il contributo di tutti

voi. Vi aspetto – conclude Murgi – martedì prossimo alle ore 18!».







