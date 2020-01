Pallavolo: il 2020 della Provolley inizia con la trasferta di Praia

Dopo la settimana di riposo per le festività natalizie la Provolley tornerà in campo nel giorno dell’Epifania, quando andrà a far visita alla Spes Praia Volley

La Redazione

Crotone,

domenica 05 Gennaio 2020.

Siamo quasi al giro di boa del campionato e la squadra di mister Celico ha ancora qualche occasione per arricchire il bottino conquistato in classifica e tenterà di farlo già nel prossimo impegno. Per i pitagorici sarà un’occasione per accorciare le distanze rispetto alla squadra che li precede in classifica, Praia appunto, che in caso di sconfitta conserverebbe solamente tre lunghezze di distanza dai crotonesi che in caso di vittoria piena accorcerebbero la graduatoria, in questo momento spezzata in due tronconi, con la Raffaele Lamezia che continua a fare la voce grossa in testa. La rosa biancazzurra ha goduto solamente di qualche giorno di riposo prima di tornare nuovamente in palestra e mister Celico ha approfittato della settimana di fermo per recuperare qualche acciaccato che ha terminato il 2019 non proprio al meglio. Iniziare il nuovo anno con una vittoria non sarebbe solo un buon auspicio, ma servirebbe ai crotonesi per dare maggior valore al proprio campionato per poi tentare di insediare le posizioni di alta classifica, in questo momento lontane, ma non impossibili da raggiungere. “Quando si riprende a giocare dopo la sosta – dichiara mister Celico – ci sono sempre delle incognite, visto che bisognerà verificare la condizione fisica di tutti e non sarà facile scegliere chi far scendere in campo. Molto dipenderà anche dagli ultimi allenamenti, ci siamo allenati bene e sono sicuro che i ragazzi daranno le giuste risposte”.







