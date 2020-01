Presentazione manifestazione “Ora Basta – Vogliamo Crotone Pulita”

La manifestazione pubblica “Ora Basta – Vogliamo Crotone Pulita” sarà presentata ufficialmente martedì 7 gennaio

La Redazione

Crotone,

domenica 05 Gennaio 2020.

Il Comitato “Crotone Pulita”,

costituito alla luce della “ennesima” emergenza rifiuti che rischia di

compromettere il presente e il futuro del territorio crotonese e che riunisce

più di 40 realtà di volontariato e del terzo settore per la tutela

dell’ambiente e della salute della nostra comunità , ha indetto per sabato 11 gennaio

2020 in Piazza della Resistenza, alle ore 9.30, una manifestazione pubblica

per:

·

bloccare

l’ampliamento della discarica di Columbra e l’istituzione/ampliamento di

altre discariche nel territorio della provincia di Crotone

·

fare in

modo che ogni provincia calabrese possa smaltire e gestire solo ed

esclusivamente sul proprio territorio i rifiuti prodotti

·

promuovere l’avvio di un efficace modello di raccolta differenziata, riciclo e riuso

del materiale di scarto e dei rifiuti

·

promuovere la bonifica vera di tutti i siti inquinati ed inquinanti presenti

nella provincia crotonese

·

contrastare

il predominio e gli affari illeciti delle ecomafie e della ‘ndrangheta nella

gestione del ciclo dei rifiuti

·

attivare un monitoraggio

e controllo ambientale continuo e costante, a partire dalla discarica di

Columbra, di tutto il territorio crotonese, dell’aria, della terra e delle

acque marine e fluviali non solo delle aree a rischio

·

restituire il potere di programmazione e di

gestione del ciclo dei rifiuti e delle problematiche legate alla tutela

dell’ambiente e del territorio alle comunità ed agli enti locali attraverso un

percorso di reale partecipazione

democratica

·

migliorare la qualità della vita e tutelare la salute dei cittadini affrontando una volta per tutte la questione ambientale nel nostro

territorio

·

tutelare le risorse naturali e paesaggistiche

nell’ottica di uno sviluppo

ecosostenibile per le nostre comunità anche attraverso la sperimentazione

di modelli di economia circolare

·

promuovere sistemi di progettazione e di

produzione dei beni di consumo che riducano al minimo i materiali di scarto,

puntando all’ obiettivo rifiuti zero

·

lottare contro

gli sprechi alimentari, promuovere il consumo critico e responsabile

La manifestazione pubblica “Ora Basta – Vogliamo Crotone Pulita” sarÃ

presentata ufficialmente martedì 7

gennaio, alle ore 11.00, presso il Centro Servizi per il volontariato “Aurora”

di Crotone, sito in via Roma 177.







