Al via il primo corso in Calabria all’ITS PINTA per Tecnici sull’enogastronomia calabrese

La scelta di questo percorso formativo è frutto di un rapporto di collaborazione con l’Enoteca regionale Casa dei Vini di Calabria

La Redazione

Cutro,

mercoledì 08 Gennaio 2020.

Parte da Crotone il primo corso in Calabria di ITS per Tecnici per l’eno gastronomia: la fondazione PINTA è l’ente promotore ed è finanziato dalla regione Calabria Dipartimento Alta Formazione. E’ iniziato nel mese di novembre 2019 e sono riaperte le iscrizioni. E’ rivolto a diplomati, dura circa due anni e formerà tecnici con un ruolo importante per la promozione delle eccellenze calabresi: la figura è quella di esperto nel turismo dell’enogastronomia, in grado di coniugare le specificità eno gastronomiche, culturali e paesaggistiche calabresi con le competenze del marketing del turismo, tecniche della degustazione del vino e degli olii, i prodotti dop-igp e tipici della Calabria.

La scelta di questo percorso formativo è frutto di un rapporto di collaborazione con l’Enoteca regionale Casa dei Vini di Calabria con cui la Pinta a svolto un lavoro di indagine su aziende di trasformazione agroalimentare, istituzioni pubbliche e private, strutture ricettive.

L’ITS Pinta appartiene all’area del Made in Italy, ambito agroalimentare, è una scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, in collaborazione con imprese, Università , enti locali ( Comune di Cutro), sistema scolastico (Polo agrario –alberghiero di Cutro). La finalità dell’ITS è quella di formare un tecnico con alta specializzazione tecnologica per un inserimento qualificato nel mondo del lavoro, assicurato dal legame tra istruzione, formazione e lavoro, dalla didattica esperienziale, dagli stages in azienda, dal 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro. A proposito delle aziende, sono coinvolte quelle dei prodotti DOP- IGT e tipici calabresi: salumi e formaggi. Liquirizia, fico, clementine, limone, cedro, bergamotto, cipolla rossa, torrone. Nuove iscrizioni entro il 17 gennaio 2020 su segreteria@itsagroalimentarecalabria.it tel 0962 902039







© RIPRODUZIONE RISERVATA