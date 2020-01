Il nuovo anno porta il campionato alla formazione Under 15 della Pallamano Crotone

Tutto è ormai pronto e nelle prossime settimane finalmente prenderà il via il torneo

Crotone,

mercoledì 08 Gennaio 2020.

In casa Crotone fervono i preparativi che poi tradotti in gergo sportivo sono gli allenamenti. I giovani atleti stanno dando il massimo perché vogliono farsi trovare pronti all’appuntamento. Per molti sarà il primo campionato quindi oltre alla voglia di scendere in campo contro gli avversari c’è anche un pizzico di emozione. Emozione che di certo non sentirà il tecnico Massimo Cusato ormai un veterano, ma questo non significa che non si senta sotto esame. L’allenatore incarna perfettamente quello che è lo spirito della Pallamano Crotone ossia quello di voler vincere sempre, ogni partita ed ogni campionato che si disputa. Vincere si, ma sempre nel rispetto degli avversari perché nel dna della Pallamano Crotone, specie per quanto riguarda il settore giovanile, c’è soprattutto l’attività sociale che la società svolge da ormai quarant’anni sull’intero territorio. I ragazzi e le ragazze che praticano pallamano al Palakrò non trovano solo un tecnico, una squadra e regole sportive, ma trovano amicizia, suggerimenti, sostegno e soprattutto valori che vanno oltre la mera disciplina sportiva.







