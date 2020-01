L’atleta Giovanni Cataldi in bella evidenza al 63° “Campaccio Cross Country” gara internazionale a San Giorgio sul Legnano

Grazie alla sua caparbietĂ termina i 6 km in 21′ 09″ demolendo il suo miglior tempo dell ‘ anno scorso di ben 2’ 39″

San Giorgio sul Legnano (MI),

mercoledì 08 Gennaio 2020.

Domenica 6 gennaio 2020, si è svolta a San Giorgio sul Legnano, la 63^ edizione del Campaccio Cross Country, evento che ormani da anni vede la partecipazione di atleti di livello mondiale.

Tra i 1600 atleti, divisi in Master di varie categorie, spicca anche quello di Giovanni Cataldi, orgoglio di tutti noi compaesani, che seppur tesserato con la societĂ Atletica Tidiesse di Pavia, il suo cuore tende sempre per la sua terra nativa, decidendo non a caso di sposare il nuovo progetto “KrimisaRunners”, gruppo libero ed aperto a tutti, dove ognuno gestisce la sua tessera in modo autonomo alleandosi e partecipando liberamente a qualsiasi competizione.

Lo stesso Cataldi, ha messo a disposizione del gruppo tutta la sua competenza ed esperienza in materia. Tornando in gara, Cataldi, nonostante le condizioni fisiche non del tutto ottimali, ha chiuso i 6km in 21’09” stracciando di ben 2′ 39″ il tempo dell anno scorso, piazzandosi 56° assoluto e 10° di categoria su 112 atleti della categoria Seniores SM 35-40 , “dimostrazione da atleta sempre in continua crescita”.

A vincere questa 63^ edizione, è stato l’ etiope Mogos Tuemay in 29′ 01″, seguito da Lemecha Girma in 29’11” ed in terza posizione Robert Keter in 29’13”, che strappa il podio per soli 5″ al nostro Yeman Crippa. Mentre in quella femminile si impone l’ etiope Fotyen Tesfay, sprintando sulla Keniana Margaret Kitpkemboi in 19’27” terzo posto per la Gloriah Kite in 19’29. Sesto posto per la nostra Nadia Battocletti che chiude i 6 km in 19’58”.







