Per l’insediamento di S.E. Mons Panzetta, Affidato realizza una Croce Pettorale e l’anello Vescovile

Opere commissionate dal Capitolo Cattedrale di Crotone e dalla ComunitĂ di S. Severina

La Redazione

Crotone,

mercoledì 08 Gennaio 2020.

La comunitĂ crotonese ha accolto con grande gioia il suo nuovo Pastore, S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, che il 5 gennaio ha fatto il suo ingresso nella Diocesi di Crotone – Santa Severina. GiĂ in occasione della sua Ordinazione Episcopale, avvenuta lo scorso 27 dicembre a Martina Franca, gli è stato consegnato il Pastorale in argento, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato su mandato della Diocesi di Crotone – S. Severina. Il 6 gennaio, invece, in mattinata in occasione del suo ingresso nella Concattedrale di Santa Severina gli è stata consegnata la Croce Pettorale, realizzata interamente a mano in argento dorato, su commissione della ComunitĂ Severinate. Nella parte centrale della Croce è raffigurata, in rilievo Santa Anastasia, Patrona di S. Severina. Nei quattro lati invece sono incastonate quattro pietre di ametiste mentre sul retro è inciso lo stemma dell’Arcivescovo. Sempre giorno 6 gennaio nel pomeriggio, Mons. Panzetta ha celebrato nella Basilica Cattedrale il Pontificale dell’Epifania e nell’occasione il Capitolo Cattedrale gli ha donato un anello Vescovile, in oro 18 kt, realizzata con la tecnica della fusione a cera persa. Sull’anello è raffigurata a rilievo la Madonna di Capocolonna, Patrona dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Una Basilica Cattedrale gremita ha salutato il nuovo Pastore nella Sua prima celebrazione solenne. Infine anche i Comuni di Santa Severina e quello di Crotone hanno voluto omaggiare il Vescovo con opere realizzate dal maestro orafo Michele Affidato.







